Европа не покупает газ из-за переизбытка топлива: Украина предложила неожиданное решение

Вокруг европейских портов выстроились LNG танкеры, которым некуда разгрузить газ.

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Цена на газ в Европе за последний месяц снизилась в 8 раз на фоне небольшого спроса и теплой осени. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Европа уже почти на 100% заполнила свои подземные хранилища газом, а из-за теплой погоды спрос на "голубое топливо" пока не увеличивается. Поэтому, как отмечает Ярослав Демченков, вокруг европейских портов выстроились LNG танкеры, которым некуда разгрузить газ.

"В результате цена на газ в ЕС за последний месяц упала уже в восемь раз и продолжает снижаться", — сказано в сообщении Ярослава Демченкова.

Чиновник считает, что рано или поздно спрос на газ все равно вырастет. И тогда трейдеры, которые сейчас не могут продать топливо, сделать это через несколько недель и гораздо дороже.

Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил европейским партнерам хранить газ в украинских газовых хранилищах.

"У нас есть система подземных газохранилищ, которая является самой мощной в Европе и третьей в мире – общим объемом более 30 млрд куб. м. Для собственных нужд Украины используется примерно половина. Таким образом, мы готовы предложить иностранным заказчикам услуг свободные мощности для хранения газа – до 15 млрд куб. м", — написал чиновник в Твиттер.

Напомним, ранее Фокус писал, что Украина начала наращивать импорт природного газа из Европы, на фоне снижения цен на голубое топливо. Так, 15-16 октября объемы поставок увеличились до 9,4-9,5 млн куб. м, а 17 октября – до 7,8 млн куб. м.

Также сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) разработала план по ограничению цен на газ. Он предусматривает механизм "динамического" потолка цен на газ в ЕС и обязательные ограничения на колебания цен в течение одного дня.