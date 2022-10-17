Никаких поставок: Европа резко снизила потребление российского газа

Тем временем стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. куб.м (или 133,2 доллара за мегаватт/час).

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Европейский союз серьезно настроен отказаться от российских энергоресурсов, чтобы лишить главу Кремля Владимира Путина возможности продолжать энергетическую войну против Европы. Так, потребление российского газа в Европе по итогам последнего сентября снизилось с более 40% до 8% и продолжает снижаться, рассказал в ходе онлайн брифинга директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Потребление российского газа в Европе быстро падает в сторону нуля. Уже по итогам последнего месяца оно упало с более чем 40% в европейском измерении, до менее чем 10%, около 8%. И продолжает снижаться", — сказал Александр Харченко.

По его словам, на фоне снижения спроса на российское голубое топливо в Европе, в Москве вряд ли будут инвестировать в ремонт газопроводов "Северного потока", по трубам которого до повреждения в результате взрывов газ поставлялся странам Европы.

"У меня очень печальные для России предсказания относительно объемов газа, которые они смогут поставлять на европейские и мировые рынки, после того, как Европа полностью заместит российские поставки. Россия будет сидеть на этом газе да и только", — отметил Александр Харченко.

Тем временем, как свидетельствуют данные газового хаба TTF в Нидерландах, стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. куб.м (или 133,2 доллара за мегаватт/час).

[ + – ] Потребление российского газа Европой снизилось с 40% до 8%

Это в 2,5 раза ниже августовских цен, когда стоимость природного газа достигла рекорда — почти 360 евро за мегаватт/час, на фоне остановки газопровода "Северный поток-1". Как пишет Bloomberg, одна из причин снижения цен – заполненность европейских газовых хранилищ более чем на 90%. По словам главаы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компенсировать снижение российских поставок позволил экспорт США и Норвегии.

Напомним также, что доходы России от экспорта нефти упали до 15,3 млрд долларов, это самый низкий результат за весь год. Как пишет пишет агентство Bloomberg, прибыль страны-агрессора от продажи нефти в сентябре была меньше на 3,2 млрд долларов, или на 17,3% по сравнению с августом. Экспортные продажи российской сырой нефти уменьшились на 260 тыс. баррелей в день, подсчитали специалисты.

Ранее Фокус писал, как российский президент Владимир Путин 12 октября заявил, что Москва намерена нарастить поставки газа в Европу через Черное море.