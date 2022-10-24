Україна нагромадила 14,2 млрд кубів газу: в уряді розповіли, чи вистачить на зиму

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що зараз в українських газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти зиму.

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Україна нагромадила достатньо газу для проходження опалювального сезону 2022/2023. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що попри ракетні удари та обстріли, в Україні вже стартував опалювальний сезон, у багатьох містах житлові будинки вже почали підключати до системи централізованого опалення.

"Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 20 жовтня в українській столиці розпочали опалювальний сезон. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців міста не користуватися електричними обігрівачами та кондиціонерами, щоб не перевантажувати енергосистему.

Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що українці можуть залишитися без тепла, води та світла на місяці через обстріл РФ енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що українські громадяни матимуть змогу пережити важку зиму, проте не впевнений, що робитиме Володимир Путін, коли його стратегія не спрацює.