Украина накопила 14,2 млрд кубов газа: в правительстве рассказали, хватит ли на зиму

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас в украинских газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти предстоящую зиму.

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Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что несмотря на ракетные удары и обстрелы, в Украине уже стартовал отопительный сезон, во многих городах жилые дома уже начали подключать к системе централизованного отопления.

"Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", — отметил Шмыгаль.

Напомним, 20 октября в украинской столице начали отопительный сезон. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города не пользоваться электрическими обогревателями и кондиционерами, чтобы не перегружать энергосистему.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что украинцы могут остаться без тепла, воды и света на месяцы из-за обстрелов РФ энергетической инфраструктуры. Он отметил, что украинские граждане смогут пережить тяжелую зиму, однако не уверен, что будет делать Владимир Путин, когда его стратегия не сработает.