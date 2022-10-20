Украинцы могут остаться без света, воды и тепла на месяцы, — Арестович (видео)

Советник ОП отметил, что украинские граждане смогут пережить тяжелую зиму, однако не уверен, что будет делать Владимир Путин, когда его стратегия не сработает.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинцы могут оказаться в положении, когда "неделями, а то и месяцами" не будет воды, тепла и света в домах, либо будут большие ограничения. Это связанно с регулярными обстрелами РФ энергетической инфраструктуры. Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Он отметил, что украинцы смогут справиться с таким сценарием развития событий в Украине и выразил надежду, что зима в этом году будет теплой.

"Вполне можем оказаться в той ситуации, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света, без тепла, либо с большими ограничениями. Это проблема, но есть нюанс: мы посидим, мы умеем справляться и выживать… Цена вопроса — поносим водичку в ведрах из бювета, дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтобы было потеплее, попрячемся в убежищах. А Путин что будет делать, когда эта стратегия не сработает?", — сказал Арестович.

Напомним, 20 октября жителей центральных областей предупредили, что из-за роста потребления электричества могут быть отключения. Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин заявил, что в регионе уже временно отключают свет как для предприятий, так и для бытовых пользователей.

14 октября эксперты в интервью Фокусу выразили опасения, что в условиях продолжающихся обстрелов украинской энергоинфраструктуры могут возникнуть проблемы не только с электричеством, но и обогревом домов. Это связанно с ударами России по ТЭЦ и их последствиями.

20 октября в Киеве начался отопительный сезон. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей города не пользоваться электрическими обогревателями и кондиционерами, чтобы не перегружать энергосистему.