Выключаем свет: в центральных областях Украины призвали снизить потребление электроэнергии

Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил, что в области уже временно отключают электричество как для предприятий, так и для бытовых пользователей.

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В "Укрэнерго" сообщили о резком увеличении потребления электроэнергии в центральных областях Украины. В связи с этим оператор предупредил, что диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этих регионах.

В компании пояснили, что уменьшение энергопотребления поможет снизить нагрузку на сети, что даст энергетикам необходимое время для ремонта поврежденного оборудования, которое пострадало в результате вражеских террористических атак.

Руководитель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин также предупредил жителей региона об увеличении нагрузки на энергосистему в области и в связи с этим попросил граждан отключить энергоемкие электроприборы.

"В Полтавской области увеличивается нагрузка на энергосистему. "Укрэнерго" продолжает вводить временные отключения. Сейчас должны быстро уменьшить потребление. Необходимо выключить энергоемкие приборы!"- написал Лунин.

Перед этим Лунин сообщил, что в области уже действует режим временных отключений электричества как для предприятий, так и для бытовых пользователей. Глава ОГА отметил, что пока для населения отключения будут минимальными, однако для этого необходимо ограничить использование электроприборов до 23:00.

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