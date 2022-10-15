В Киеве начнут отключать свет из-за ракетных обстрелов РФ: появился список улиц

Жителей столицы предупредили о стабилизационных отключениях электроэнергии. Не следует включать в сеть энергоемкие приборы, наружное освещение фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

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В Киеве проведут стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений объектов энергоинфраструктуры российскими ракетами. График отключений опубликовала пресс-служба компании "ДТЭК".

Отключения электроэнергии произойдут только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК "Укрэнерго", объяснила компания.

Временные стабилизационные отключения могут производить в вечерние часы после распоряжения НЭК "Укрэнерго". Они продолжатся, пока не уменьшится нагрузка на энергосистему и госэнергокомпания не стабилизирует энергосистему.

Жителей Киева призвали уменьшить потребление электроэнергии — не включать энергоемкие приборы. Максимально снизить потребление электроэнергии следует вечером с 18.00 до 23.00.

"Бизнес клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п", — подчеркнули в "ДТЭК".

Напомним, что электроэнергию в Киеве отключали вечером 11 октября. Проблему ощутили на себе жители Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского, Печерского, Подольского, Святошинского, Соломенского, Шевченковского районов.

"Укрэнерго" 12 октября сообщала о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины после массированного ракетного удара армии России. Специалисты говорят, что работы очень много — масштабы повреждений в регионах разные.

Офис президента Украины призывал украинцев уменьшить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00. Такая мера поможет пройти критические нагрузки на электросети.