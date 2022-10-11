Несмотря на слова Кличко: в Киеве вечером начались отключения электричества

Проживающих в столице украинцев предупредили, что до 22:00 жители ряда районов останутся без света на время стабилизации электросистемы.

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Во вторник, 11 октября, в Киеве не будет веерных отключений электричества. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона

"На сегодня, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодня никаких отключений уже не будет", – сказал Кличко.

В то же время в Киевской городской государственной администрации предупредили, что ДТЭК Киевские электросети из-за увеличения объемов электропотребления вынуждены применить график ограничения электроснабжения в столице

По состоянию на 18:30 электроэнергии уже не было у жителей Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского, Печерского, Подольского, Святошинского, Соломенского, Шевченковского районов столицы.

Веерные отключения в Киеве: что известно

Во время массовых ракетных атак ВСРФ 10 октября пострадали объекты критической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Они обеспечивали регион электроэнергией.

На место инцидента сразу выехали технические специалисты, которые начали ликвидировать результаты аварий.

Несмотря на это, власти попросили киевлян и жителей области с 17:00 до 22:00 не пользоваться самыми популярными электроприборами6 посудомойками, бойлерами, стиральными машинами, микроволновками и электроплитами. Это нужно было для того, чтоб разгрузить энергосистему Украины.

Также с 11 октября наша страна прекратила экспорт электроэнергии, чтоб покрыть внутренне потребление.

Украинцев предупредили о том, что на время проведения ремонтных работ, которые могут затянуться на несколько дней, в ряде регионов будут веерные отключения электричества.

Напомним, ранее киевлянам объяснили, где и когда отключат свет. Жители столицы останутся без света, если возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Фокус также писал, что из-за повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался дефицит энергомощности. Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, НЭК Укрэнерго с 10 октября ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали как предприятия, так и жилые дома.