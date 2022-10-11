Со светом или без: киевлянам объяснили, где и когда отключат свет

Киевляне останутся без света, если возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

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С 11 октября 2022 года свет в Киеве планируют выключать в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

Первый этап – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 00:00;

второй этап – с 12: 00 до 16: 00;

третий этап – с 16: 00 до 20: 00.

Отмечается, что веерные отключения света в Киеве начнутся только в том случае, если у государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

Киевлян также просят не пользоваться с 17:00 до 22:00 пользоваться мощными электроприборами, такими как:

стиральные машины

бойлеры

кондиционеры

электрочайники.

Где в Киеве будут отключать свет:

[ + – ] Какие улицы Киева останутся без света [ + – ] Какие улицы Киева останутся без света [ + – ] Какие улицы Киева останутся без света [ + – ] Какие улицы Киева останутся без света [ + – ] Какие улицы Киева останутся без света

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, войска РФ выпустили по Украине 75 ракет. Наши ПВО сбили 41.

Из-за повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался дефицит энергомощности. Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, НЭК Укрэнерго с 10 октября ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали как предприятия, так и жилые дома.