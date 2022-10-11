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Украина

Со светом или без: киевлянам объяснили, где и когда отключат свет

веерные отключения свет Киев
Киевлянам объяснили, где и когда отключат свет

Киевляне останутся без света, если возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

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С 11 октября 2022 года свет в Киеве планируют выключать в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

  • Первый этап – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 00:00;
  • второй этап – с 12: 00 до 16: 00;
  • третий этап – с 16: 00 до 20: 00.

Отмечается, что веерные отключения света в Киеве начнутся только в том случае, если у государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

Киевлян также просят не пользоваться с 17:00 до 22:00 пользоваться мощными электроприборами, такими как:

  • стиральные машины
  • бойлеры
  • кондиционеры
  • электрочайники.

Где в Киеве будут отключать свет:

свет веерные отключения Киев Fullscreen
Какие улицы Киева останутся без света
свет веерные отключения Киев Fullscreen
Какие улицы Киева останутся без света
свет веерные отключения Киев Fullscreen
Какие улицы Киева останутся без света
свет веерные отключения Киев Fullscreen
Какие улицы Киева останутся без света
свет веерные отключения Киев Fullscreen
Какие улицы Киева останутся без света
свет веерные отключения Киев
свет веерные отключения Киев
свет веерные отключения Киев
свет веерные отключения Киев
свет веерные отключения Киев

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по всей территории Украины. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры Киева, Харькова, Львова, Хмельницкого и других населенных пунктов Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, войска РФ выпустили по Украине 75 ракет. Наши ПВО сбили 41.

Из-за повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался дефицит энергомощности. Для того чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, НЭК Укрэнерго с 10 октября ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали как предприятия, так и жилые дома.