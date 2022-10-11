Зі світлом чи без: киянам пояснили, де і коли відключать світло

Кияни залишаться без світла, якщо виникне потреба збалансувати енергосистему.

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З 11 жовтня 2022 року світло у Києві планують вимикати у три етапи. Про це повідомляє пресслужба ДПЕК "Київські електромережі".

Перший етап — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 00:00;

Другий етап — з 12:00 до 16:00;

Третій етап — з 16:00 до 20:00.

Зазначається, що віялові відключення світла у Києві розпочнуться лише в тому випадку, якщо державна енергокомпанія НЕК "Укренерго" потребує збалансування енергосистеми.

Киян також просять не користуватися з 17:00 до 22:00 користуватися потужними електроприладами, такими як:

пральні машини

бойлери

кондиціонери

електрочайники.

Де в Києві відключатимуть світло:

[ + – ] Які вулиці Києва залишаться без світла [ + – ] Які вулиці Києва залишаться без світла [ + – ] Які вулиці Києва залишаться без світла [ + – ] Які вулиці Києва залишаться без світла [ + – ] Які вулиці Києва залишаться без світла

Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по всій території України. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури Києва, Харкова, Львова, Хмельницького та інших населених пунктів України. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні 75 ракет. Наші ППО збили 41.

Через пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався дефіцит енергопотужності. Для того щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, НЕК Укренерго з 10 жовтня ввела графіки аварійного відключення електропостачання. До нього потрапили як підприємства, так і житлові будинки.