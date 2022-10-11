Незважаючи на слова Кличка: у Києві ввечері розпочалися відключення електроенергії

Українців, які проживають у столиці, попередили, що до 22:00 жителі низки районів залишаться без світла на час стабілізації електросистеми.

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У вівторок, 11 жовтня, у Києві не буде віялових відключень електрики. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.

"Нині, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і сьогодні жодних відключень уже не буде", – сказав Кличко.

Водночас у Київській міській державній адміністрації попередили, що ДТЕК Київські електромережі через збільшення обсягів електроспоживання змушені застосувати графік обмеження електропостачання у столиці.

Станом на 18.30 електроенергії вже не було у мешканців Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського, Шевченківського районів столиці.

Віялові відключення у Києві: що відомо

Під час масових ракетних атак ЗС РФ 10 жовтня постраждали об'єкти критичної інфраструктури у Києві та Київській області. Вони забезпечували регіон електроенергією.

На місце інциденту одразу виїхали технічні фахівці, які почали ліквідувати результати аварій.

Незважаючи на це, влада попросила киян та мешканців області з 17:00 до 22:00 не користуватися найпопулярнішими електроприладами: посудомийками, бойлерами, пральними машинами, мікрохвильовками та електроплитами. Це потрібно було для того, щоб розвантажити енергосистему України.

Також з 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії, щоб покрити внутрішнє споживання.

Українців попередили про те, що на час проведення ремонтних робіт, які можуть затягнутися на кілька днів, у низці регіонів будуть віялові відключення електрики.

Нагадаємо, раніше киянам пояснили, де і коли відключать світло. Мешканці столиці залишаться без світла, якщо виникне потреба збалансувати енергосистему.

Фокус також писав, що через пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався дефіцит енергопотужності. Для того щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, НЕК Укренерго з 10 жовтня ввела графіки аварійного відключення електропостачання. До нього потрапили як підприємства, так і житлові будинки.