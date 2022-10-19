Допомогли Норвегія та США: Євросоюз за 8 місяців скоротив залежність від імпорту газу у РФ

Ще у березні цього року європейські чиновники говорили, що заміна російського газу розтягнеться на роки. Завдяки диверсифікації 2/3 обсягу блакитного палива постачають інші країни.

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Країни Євросоюзу сильно скоротили залежність від постачання газу з Росії із лютого. Про це заявила глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Ще в березні ЄС відчував величезну залежність від російського газу, і тоді всі припускали, що його заміна розтягнеться на кілька років, заявив чиновник.

"Факт полягає в тому, що нам знадобилося лише 8 місяців, щоб замінити 2/3 постачання газу з РФ. Іншими словами, ми значно прискорили диверсифікацію шляхом інших постачальників", — зауважила фон дер Ляєн.

[ + – ] Росія скоротила постачання газу трубопроводами на 80% Фото: Getty Images

Заміна російського газу, як наголошує глава ЄК, коштує дорого. Виходом із цієї ситуації стане інвестування у відновлювані джерела енергії, вважає вона.

"Лише держави-члени, які мають достатній бюджет, можуть здійснювати ці найважливіші інвестиції. Йдеться не лише про енергію, а й про нашу конкурентоспроможність і суверенітет", — сказала фон дер Ляєн.

Найкращою відповіддю на газовий шантаж президента Росії Володимира Путіна є статична європейська єдність. Якщо порівняти з вереснем минулого року Росія скоротила постачання газу трубопроводами на 80%, але Європа змогла компенсувати весь обсяг, додала вона.

"Ми диверсифікували постачання завдяки Норвегії та Сполучених Штатів, заповнили наші сховища на 92%. Ми не піддалися шантажу Москви", — підсумувала єврочиновник.

Нагадаємо, що президент Реджеп Ердоган погодився з ідеєю Путіна зробити в Туреччині газовий хаб. Лідери Євросоюзу також відмовилися від ідеї обговорення обмежень цін на газ. Причиною такого рішення стали політичні розбіжності та побоювання щодо безпеки постачання.

Уряд Німеччини часів канцлера Ангели Меркель занижував ризики від запуску газопроводу "Північний потік — 2". Торік у грудні чиновники зазначали, що енергобезпеці Німеччини нічого не загрожує.