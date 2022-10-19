Помогли Норвегия и США: Евросоюз за 8 месяцев сократил зависимость от импорта газа в РФ

Еще в марте этого года европейские чиновники говорили, что замена российского газа растянется на годы. Благодаря диверсификации, 2/3 объема голубого топлива поставляют другие страны.

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Страны Евросоюза сильно сократили зависимость от поставок газа из России с февраля. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге.

Еще в марте ЕС ощущал огромную зависимость от российского газа и тогда все предполагали, что его замена растянется на несколько лет, заявил чиновник.

"Факт заключается в том, что нам потребовалось всего 8 месяцев, чтобы заменить 2/3 поставок газа из РФ. Другими словами, мы значительно ускорили диверсификацию за счет других поставщиков", — заметила фон дер Ляйен.

[ + – ] Россия сократила поставки газа по трубопроводам на 80% Фото: Getty Images

Замена российского газа, как подчеркивает глава ЕК, стоит дорого. Выходом из этой ситуации станет инвестирование в возобновляемые источники энергии, считает она.

"Только государства-члены, обладающие достаточным бюджетом, могут осуществлять эти важнейшие инвестиции. Речь идет не только об энергии, но и о нашей конкурентоспособности и суверенитете", — сказала фон дер Ляйен.

Лучшим ответом на газовый шантаж президента России Владимира Путина статен европейское единство. По сравнению с сентябрем прошлого года, Россия сократила поставки газа по трубопроводам на 80%, но Европа смогла компенсировать весь объем, добавила она.

"Мы диверсифицировали поставки благодаря Норвегии и Соединенных Штатов, заполнили наши хранилища на 92%. Мы не поддались шантаж Москвы", — заключила еврочиновник.

Напомним, что президент Реджеп Эрдоган согласился с идеей Путина сделать в Турции газовой хаб. Лидеры Евросоюза также отказались от идеи обсуждения ограничений цен на газ. Причиной такого решения стали политические разногласия и опасения по поводу безопасности поставок.

Правительство Германии времен канцлера Ангелы Меркель занижало риски от запуска газопровода "Северный поток — 2". В декабре прошлого года чиновники отмечали, что энергобезопасности Германии ничего не угрожает.