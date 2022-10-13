Правительство Меркель приуменьшило опасность запуска "Северного потока — 2", — СМИ

По информации журналистов, власти Германии закрыли глаза на зависимость от российского газа и предупреждения других стран, в том числе Украины, о способности Кремля использовать топливо для шантажа.

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Правительство Германии времен канцлера Ангелы Меркель игнорировало риски, связанные со строительством и запуском в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". В секретном докладе, датируемом концом 2021 года, имеются признаки занижения уровня опасений по поводу российской трубы, в том числе и в части зависимости ФРГ от РФ в энергетическом плане. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на доклад.

В докладе от декабря 2021 года говорится, что запуск газопровода не представляет опасности для энергетической безопасности Германии — этот вывод отражен в документе, несмотря на возражения по этому поводу со стороны правительств Украины, Польши, Литвы и других стран о том, что РФ может использовать поставки топлива для шантажа.

Журналисты напомнили, что Киев ранее предупреждал, что осенью 2021 года Россия сократила объемы поставок через украинские газопроводы, а Варшава напоминала, как Кремль во время газовых кризисов 2008-2009 и 2014 годов показывал готовность использовать поставки газа в политических целях.

При этом Польша отмечала, что политическое руководство РФ имеет прямое влияние на корпорацию "Газпром". Тем не менее, тогдашнее руководство Министерства экономики ФРГ не нашло "достаточных доказательств конкретной угрозы безопасности для поставок газа".

Издание указало, что во время подготовки правительственного доклада, в сентябре-октябре 2021 года, уровень запасов в крупнейшем в Германии газовом хранилище был менее 10%, однако, "это никого тогда в Берлине не беспокоило, в том числе сотрудников тогдашнего министра финансов Олафа Шольца, также получивших доклад".

Журналисты отметили, что если бы не антимонопольное законодательство Евросоюза, отсрочившее запуск "Северного потока — 2" для разделения операционной компании Nord Stream AG, газопровод "мог бы работать, когда российские танки пересекли границу с Украиной".

Напомним, ранее в этом месяце возникли утечки на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 1" в водах Швеции. Следствие пришло к выводу, что авария произошла в результате взрыва в Балтийском море. В Министерстве обороны Великобритании предположили, что Россия могла взорвать свои же газопроводы при помощи подводного дрона.

А поздно вечером 11 октября системы автоматизации обнаружили утечку на участке нефтепровода "Дружба". В правительстве Польши сообщили о наличии улик, указывающих на возможную причастность Кремля к инциденту.