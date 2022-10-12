"Улики указывают на Кремль": премьер Польши об утечке на трубопроводе "Дружба" (видео)

Основной маршрут поставок нефти в Германию мог быть намеренно поврежден, однако окончательных выводов расследования пока нет, заявил Матеуш Моравецкий.

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Расследование причин утечки на нефтяном трубопроводе "Дружба" продолжаются, однако многие улики уже указывают на то, что инцидент был делом рук Кремля. Тем не менее делать выводы о том, был ли это саботаж, пока рано. Об этом в эфире польского радио Trójka в среду, 12 октября, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, он регулярно получает информацию о причинах аварии на трубопроводе, однако сказать точно, кто стоит за происшествием и является ли оно совпадением или актом саботажа пока невозможно.

"Соответствующие службы все изучают. Многие улики указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только потом подтверждать все предположения", — заявил Моравецкий.

Также премьер Польши указал на то, что на данный момент также неизвестно, были ли результатами саботажа остановка поездов в Германии 8 октября или отключение света на датском острове Борнхольм в результате повреждения кабеля 10 октября.

Напомним, поздно вечером 11 октября системы автоматизации обнаружили утечку на участке трубопровода "Дружба", который находится примерно в 70 километрах от польского города Плоцк. Это основной маршрут, по которому сырая нефть экспортируется в Германию.

Также недавно возникли утечки на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 1" в водах Швеции. Следствие пришло к выводу, что авария произошла в результате взрыва в Балтийском море. В Министерстве обороны Великобритании предположили, что Россия могла взорвать свои же газопроводы при помощи подводного дрона.