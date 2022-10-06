"Северные потоки" были повреждены взрывами в Балтийском море, — Служба безопасности Швеции

Подозрения следствия касательно того, что авария — следствие саботажа, укрепились. Шведские правоохранители изъяли образцы с места происшествия для дальнейшего исследования.

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Служба государственной безопасности Швеции подтвердила, что повреждения на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" возникли в результате взрывов в Балтийском море, у ведомства есть подозрения, что это был саботаж. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте в четверг, 6 октября.

"После осмотра места преступления Полиция безопасности может заявить, что на газопроводах Северный поток 1 и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам", — говорится в сообщении.

После осмотра места происшествия у следствия укрепились подозрения в том, что повреждения возникли в результате саботажа. С места происшествия были изъяты материалы, которые помогут продолжить расследование инцидента, по итогу которого виновным будет сообщено о подозрении, а затем их привлекут к уголовной ответственности.

"Служба безопасности оценивает произошедшее в Балтийском море как очень серьезное. Служба безопасности внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры в соответствии с полномочиями властей", — говорится в заявлении шведского ведомства.

Напомним, 26 сентября, на российском газопроводе "Северный поток — 2" произошло чрезвычайное происшествие — на объекте был зафиксирован резкий скачок давления. Вслед за этим стало известно, что давление упало и в обеих нитках другого объекта — "Северного потока".

Ранее Европейское космическое агентство показало спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках".

Тем временем в Министерстве обороны Великобритании предположили, что Россия могла взорвать свои же газопроводы при помощи подводного дрона.