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Мир Авария на газопроводе "Северный поток"

Европейское космическое агентство показало спутниковые снимки утечки газа на "Северных потоках"

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Утечку газа на "Северных потоках" было видно из космоса.

Оптические и радарные снимки помогут ученым оценить масштабы катастрофы в Балтийском море.

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Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковые снимки последствий утечки газа на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море у берегов Дании и Швеции.

Оптические и радарные снимки помогут ученым оценить масштабы катастрофы в Балтийском море.

Как уточняется на сайте, ни один из газопроводов не транспортировал газ во время взрывов, однако там все еще содержался спрессованный метан, попавший на фотографии.

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Снимок метана на поверхности от Planet Dove.

Метан частично растворяется в воде, позже выделяясь в атмосферу в виде углекислого газа. Он не токсичен, но является вторым наиболее распространенным антропогенным парниковым газом, влияющим на глобальное изменение климата.

Когда газ под давлением просачивался через поврежденную трубу и быстро двигался к поверхности моря, размер пузырьков увеличивался из-за уменьшения давления. Пузырьки газа на поверхности можно было увидеть из космоса несколькими способами.

Получить изображение из оптических спутников оказалось чрезвычайно сложно из-за постоянной облачности. Изображения высокого разрешения, сделанные ESA, показали волнение в диапазоне от 500 до 700 метров на поверхности моря.

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Утечка газа в Балтийском море: снимок ICEYE.

Спустя несколько дней было замечено значительное уменьшение расчетного диаметра метановой волны, поскольку газ из трубопроводов иссяк. Изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-2 и американской миссией Landsat 8, подтвердили это.

Несмотря на то, что оптические спутники могут предоставить ученым радиус выделяющегося над водой метана, они дают мало информации о количестве выброшенного в атмосферу газа.

Компания GHGSat, участвующая в программе ESA, поручила своим спутникам измерить утечку газа из газопровода "Северный поток-2 "с помощью группы спутников высокого разрешения (около 25 м).

утечка газа балтийское море карта Fullscreen
Данные компании GHGSat по утечке газа в Балтийском море.

30 сентября оценочная скорость выбросов, полученная по результатам первого измерения концентрации метана, составляла 79 тыс. кг в час, что стало самой большой утечкой метана, который когда-либо обнаруживал GHGSat из одного точечного источника. Этот показатель очень высок, особенно учитывая четыре дня после начального нарушения, и это лишь одна из четырех точек разрыва в трубопроводе, сообщают ученые.

Однако какими бы большими они ни были, утечка на "Северном потоке" не может сравниться с 80 миллионами тонн газа, ежегодно выбрасываемыми нефтегазовой промышленностью, уточняется на сайте.

Ранее спутниковые снимки утечки на газопроводах "Северный поток" опубликовал "Роскосмос". Съемку произвел космический аппарат "Канопус-В".