Європейське космічне агентство показало супутникові знімки витоку газу на "Північних потоках"

Оптичні та радарні знімки допоможуть вченим оцінити масштаби катастрофи у Балтійському морі.

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Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало супутникові знімки наслідків витоку газу на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі біля берегів Данії та Швеції.

Оптичні та радарні знімки допоможуть вченим оцінити масштаби катастрофи у Балтійському морі.

Як уточнюється на сайті, жоден із газопроводів не транспортував газ під час вибухів, проте там все ще містився спресований метан, який потрапив на фотографії.

[ + – ] Знімок метану на поверхні від Planet Dove.

Метан частково розчиняється у воді, потім виділяючись в атмосферу у вигляді вуглекислого газу. Він не токсичний, але є другим найпоширенішим антропогенним парниковим газом, що впливає на глобальну зміну клімату.

Коли газ під тиском просочувався через пошкоджену трубу та швидко рухався до поверхні моря, розмір бульбашок збільшувався через зменшення тиску. Бульбашки газу на поверхні можна було побачити з космосу кількома способами.

Отримати зображення з оптичних супутників виявилося надзвичайно складно через постійну хмарність. Зображення високої роздільної здатності ESA показали хвилювання в діапазоні від 500 до 700 метрів на поверхні моря.

[ + – ] Витік газу в Балтійському морі: знімок ICEYE.

Через кілька днів було помічено значне зменшення розрахункового діаметра метанової хвилі, оскільки газ із трубопроводів вичерпався. Зображення, зроблені місією Copernicus Sentinel-2 та американською місією Landsat 8, підтвердили це.

Незважаючи на те, що оптичні супутники можуть надати вченим радіус метану, що виділяється над водою, вони дають мало інформації про кількість викинутого в атмосферу газу.

Компанія GHGSat, яка бере участь у програмі ESA, доручила своїм супутникам виміряти витік газу з газопроводу "Північний потік-2" за допомогою групи супутників високої роздільної здатності (близько 25 м).

[ + – ] Дані компанії GHGSat щодо витоку газу в Балтійському морі.

30 вересня оцінна швидкість викидів, отримана за результатами першого вимірювання концентрації метану, становила 79 тис. кг на годину, що стало найбільшим витоком метану, який будь-коли виявляв GHGSat з одного точкового джерела. Цей показник дуже високий, особливо з огляду на чотири дні після початкового порушення, і це лише одна з чотирьох точок розриву у трубопроводі, повідомляють вчені.

Однак хоч би якими великими вони були, витік на "Північному потоці" не може зрівнятися з 80 мільйонами тонн газу, які щорічно викидаються нафтогазовою промисловістю, уточнюється на сайті.

Раніше супутникові знімки витоку на газопроводах "Північний потік" опублікував "Роскосмос". Зйомку зробив космічний апарат "Канопус-В".