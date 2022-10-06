"Північні потоки" були пошкоджені вибухами в Балтійському морі, — Служба безпеки Швеції

Підозри слідства щодо того, що аварія – наслідок саботажу, зміцнилися. Шведські правоохоронці вилучили зразки з місця пригоди для подальшого дослідження.

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Служба державної безпеки Швеції підтвердила, що пошкодження на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 2" виникли внаслідок вибухів у Балтійському морі, відомство має підозри, що це був саботаж. Про це йдеться у заяві відомства, опублікованій на його сайті у четвер, 6 жовтня.

"Після огляду місця злочину Поліція безпеки може заявити, що на газопроводах Північний потік 1 і 2 в економічній зоні Швеції сталися вибухи, які завдали значної шкоди газопроводам", — йдеться у повідомленні.

Після огляду місця події слідство зміцнило підозри в тому, що пошкодження виникли в результаті саботажу. З місця події було вилучено матеріали, які допоможуть продовжити розслідування інциденту, за результатом якого винним буде повідомлено про підозру, а потім притягнуть їх до кримінальної відповідальності.

"Служба безпеки оцінює те, що сталося в Балтійському морі, як дуже серйозний інцидент. Служба безпеки уважно стежить за розвитком подій і вживає необхідних заходів відповідно до повноважень влади", — йдеться у заяві шведського відомства.

Нагадаємо, 26 вересня, на російському газопроводі "Північний потік — 2" сталася надзвичайна подія — на об'єкті було зафіксовано різкий стрибок тиску. Після цього стало відомо, що тиск впав і в обох нитках іншого об'єкта — "Північного потоку".

Раніше Європейське космічне агентство показало супутникові знімки витоку газу на "Північних потоках".

Тим часом у Міністерстві оборони Великобританії припустили, що Росія могла підірвати свої газопроводи за допомогою підводного дрону.