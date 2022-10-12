Польша заявила об утечке на трубопроводе "Дружба": РФ поставляет по нему нефть в Европу (фото)

Аварию выявили на одной из двух веток участка трубопровода в 70 километрах от города Плоцк. Польская сторона не рассматривает вариант диверсии и говорит о случайных повреждениях.

Related video

На одной из двух веток западного участка нефтепровода "Дружба" произошла утечка. Об этом сообщила польская компания-оператор Pern.

Системы автоматизации Pern обнаружили утечку поздно вечером 11 октября на участке трубопровода, который находится примерно в 70 километрах от польского города Плоцк. Это основной маршрут, по которому сырая нефть попадает в Германию.

[ + – ] Аварийная служба оператора Pern откачивает нефтепродукты, вылившиеся из трубопровода, в специальные цистерны

По сведениям оператора, на данный момент причины утечки не установили, вторая линия нефтепровода работает без изменений.

Другие элементы инфраструктуры Pern, в том числе Поморский участок, по которому нефть танкерами транспортируется в Польшу и Германию, работают в штатном режиме.

Утечка на нефтепроводе "Дружба" — что говорят в России

Российская компания "Транснефть" отметила, что утечка на "Дружбе" произошла ближе к границе с Германией. Польша продолжает прием нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", добавили в "Транснефти".

Польская компания Pern уведомила "Транснефть" об утечке на магистральном нефтепроводе "Дружба", но как быстро ликвидируют проблему, неизвестно, сказал "Интерфаксу" вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Да, мы получили уведомление польской компании об утечке. Пока прием нефти с их стороны идет. Значит, у них есть емкости, в которые они принимают", — заявил вице-президент.

Авария на нефтепроводе "Дружба" — ответ Польши

Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер в общении с Reuters сказал, что утечка на одной из веток нефтепровода "Дружба" могла произойти из-за случайного повреждения.

По его словам, нет оснований считать случившееся актом саботажа.

"В данном случае мы можем говорить о случайных повреждениях", — заявил Бергер.

Представитель пожарной команды Кароль Кержковски заявил, что на месте работает аварийная служба оператора Pern. Они откачивают нефтепродукты, вылившиеся из трубопровода, в специальные цистерны. Уже удалось вывезти около 400 кубометров.

[ + – ] Утечка на нефтепроводе "Дружба" случилась в поле кукурузы, где нет строений

По словам пожарного, утечка не представляет угроз для населения, она случилась в поле кукурузы, где нет строений. О причинах говорить еще слишком рано, подчеркнул он.

Замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский не стал комментировать вариант диверсии на нефтепроводе. Чиновник заявил, что работают спасатели и службы безопасности, эксперты анализируют ситуацию.

"Дружба" – один из крупнейших в мире магистральных нефтепроводов. Трубопровод проходит из Самары в Брянске, затем в белорусский Мозырь, где разветвляется на два участка. Северная ветка идет по территории Беларуси, Польши, Германии, Литвы и Латвии, а южная – через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

Напомним, что в мае власти Украины говорили о возможности влияния на Венгрию с помощью нефтепровода "Дружба".

Позже российские СМИ писали о попытках диверсантов подорвать участок нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Они якобы установили на него 3 самодельные взрывчатки.