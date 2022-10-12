Польща заявила про витік на трубопроводі "Дружба": РФ постачає по ньому нафту в Європу (фото)

Аварію помітили на одній з двох гілок ділянки трубопроводу за 70 кілометрів від міста Плоцьк. Польська сторона не розглядає варіант диверсії і говорить про випадкові ушкодження.

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На одній з двох гілок західної ділянки нафтопроводу "Дружба" стався витік. Про це повідомила польська компанія-оператор Pern.

Системи автоматизації Pern помітили витік пізно ввечері 11 жовтня на ділянці трубопроводу, що знаходиться приблизно за 70 кілометрів від польського міста Плоцьк. Це основний маршрут, по якому сира нафта потрапляє у Німеччину.

[ + – ] Аварійна служба оператора Pern відкачує нафтопродукти, що вилилися з трубопроводу, до спеціальних цистерн

За даними оператора, наразі причин витоку не встановили, друга лінія нафтопроводу працює без змін.

Інші елементи інфраструктури Pern, зокрема Поморська ділянка, по якій нафту танкерами транспортують у Польщу та Німеччину, працюють у штатному режимі.

Витік на нафтопроводі "Дружба" — що кажуть у Росії

Російська компанія "Транснефть" зазначила, що витік на "Дружбі" стався ближче до кордону з Німеччиною. Польща продовжує прийом нафти з РФ по трубопроводу "Дружба", додали в "Транснефти".

Польська компанія Pern повідомила "Транснефть" про витік на магістральному нафтопроводі "Дружба", але як швидко ліквідують проблему, невідомо, сказав "Интерфаксу" віцепрезидент "Транснефти" Сергій Андронов.

"Так, ми отримали повідомлення польської компанії про витік. Поки що прийом нафти з їхнього боку йде. Значить, у них є ємності, в які вони приймають", — заявив віцепрезидент.

Аварія на нафтопроводі "Дружба" — відповідь Польщі

Глава енергетичної інфраструктури Польщі Матеуш Бергер у спілкуванні з Reuters сказав, що витік на одній з гілок нафтопроводу "Дружба" міг статися через випадкове пошкодження.

За його словами, немає підстав вважати те, що сталося актом саботажу.

"У цьому випадку ми можемо говорити про випадкові ушкодження", — заявив Бергер.

Представник пожежної команди Кароль Кержковскі заявив, що на місці працює аварійна служба оператора Pern. Вони відкачують нафтопродукти, що вилилися з трубопроводу, у спеціальні цистерни. Вже удалося вивезти майже 400 кубометрів.

[ + – ] Витік на нафтопроводі "Дружба" стався у полі кукурудзи, де немає будівель

За словами пожежника, витік не становить загроз для населення, він стався в полі кукурудзи, де немає будівель. Про причини говорити ще зарано, підкреслив він.

Заступник міністра клімату та довкілля Польщі Адам Гуїборге-Четвертинський не став коментувати варіант диверсії на нафтопроводі. Чиновник заявив, що працюють рятувальники та служби безпеки, експерти аналізують ситуацію.

"Дружба" — один із найбільших у світі магістральних нафтопроводів. Трубопровід проходить із Самари у Брянську, потім у білоруський Мозирь, де розгалужується на дві ділянки. Північна гілка йде по території Білорусі, Польщі, Німеччини, Литви та Латвії, а південна — через Україну, Чехію, Словаччину, Угорщину та Хорватію.

Нагадаємо, що в травні влада України говорила про можливість впливу на Угорщину за допомогою нафтопроводу "Дружба".

Пізніше російські ЗМІ писали про спроби диверсантів підірвати ділянку нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. Вони нібито встановили на нього 3 саморобні вибухівки.