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Україна може впливати на Угорщину за допомогою нафтопроводу "Дружба", — Міненерго

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Ділянка нафтопроводу "Дружба".
Фото: Скріншот | Ділянка нафтопроводу "Дружба"

За словами радниці голови Міненерго Олени Зеркаль, було б дуже доречно, якби з окремою ниткою нафтопроводу "Дружба" "щось сталося".

На Київському безпековому форумі радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила, що Угорщина, по суті, шантажує Євросоюз, намагаючись використати війну в Україні у своїх інтересах. Проте Україна може вплинути на сусідню країну за допомогою нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє пресслужба форуму, який заснував фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Угорщина скористалася ситуацією, і фактично ми та Європейський Союз надали їй таку можливість. Їхній апетит за фондами Європейського Союзу зростає щодня", — сказала Зеркаль, зазначивши, що зараз керівництво Угорщини переживає свій зірковий час, коли вони можуть вимагати все, чого захочуть, аби не руйнувати єдність у ЄС.

За словами чиновниці, Єврокомісія була змушена змінити свою політику: дозволити інвестиції та використати європейські кошти навіть на будівництво нового нафтопроводу, а також переобладнати нафтопереробні заводи.

Так, Угорщина отримує всі кошти, які були заморожені за іншими програмами.

"Це справді сумно, — вважає Зеркаль, — тому що в руках України є чудовий важіль — це нафтопровід "Дружба"".

Окрема нитка нафтопроводу "Дружба" йде в Угорщину, і, на думку радниці голови Міненерго, з цим нафтопроводом могло б щось статися.

"На мій погляд, дуже доречно було б, якби з ним щось трапилося", — зазначила чиновниця, додавши, що все ж таки уряду й президенту вирішувати політичні питання і, зокрема, питання про те, чи настав час говорити з угорським прем'єром Орбаном мовою, яку він розуміє і яку нав'язує ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС мають намір схвалити ембарго на російську нафту без урахування думки керівництва Угорщини. Європейські країни, за словами Шарля Мішеля, мають у єдиному пориві зламати військову машину РФ і чинити тиск на кремлівське керівництво для припинення вогню.