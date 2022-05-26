Україна може впливати на Угорщину за допомогою нафтопроводу "Дружба", — Міненерго
За словами радниці голови Міненерго Олени Зеркаль, було б дуже доречно, якби з окремою ниткою нафтопроводу "Дружба" "щось сталося".
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На Київському безпековому форумі радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила, що Угорщина, по суті, шантажує Євросоюз, намагаючись використати війну в Україні у своїх інтересах. Проте Україна може вплинути на сусідню країну за допомогою нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє пресслужба форуму, який заснував фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"Угорщина скористалася ситуацією, і фактично ми та Європейський Союз надали їй таку можливість. Їхній апетит за фондами Європейського Союзу зростає щодня", — сказала Зеркаль, зазначивши, що зараз керівництво Угорщини переживає свій зірковий час, коли вони можуть вимагати все, чого захочуть, аби не руйнувати єдність у ЄС.
За словами чиновниці, Єврокомісія була змушена змінити свою політику: дозволити інвестиції та використати європейські кошти навіть на будівництво нового нафтопроводу, а також переобладнати нафтопереробні заводи.
Так, Угорщина отримує всі кошти, які були заморожені за іншими програмами.
"Це справді сумно, — вважає Зеркаль, — тому що в руках України є чудовий важіль — це нафтопровід "Дружба"".
Окрема нитка нафтопроводу "Дружба" йде в Угорщину, і, на думку радниці голови Міненерго, з цим нафтопроводом могло б щось статися.
"На мій погляд, дуже доречно було б, якби з ним щось трапилося", — зазначила чиновниця, додавши, що все ж таки уряду й президенту вирішувати політичні питання і, зокрема, питання про те, чи настав час говорити з угорським прем'єром Орбаном мовою, яку він розуміє і яку нав'язує ЄС.
Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС мають намір схвалити ембарго на російську нафту без урахування думки керівництва Угорщини. Європейські країни, за словами Шарля Мішеля, мають у єдиному пориві зламати військову машину РФ і чинити тиск на кремлівське керівництво для припинення вогню.