Украина может влиять на Венгрию с помощью нефтепровода "Дружба", — Минэнерго

По словам советника главы Минэнерго Елены Зеркаль, было бы очень уместно, если бы с отдельной нитью нефтепровода "Дружба" "что-нибудь произошло".

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На Киевском форуме безопасности советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Венгрия, по сути, шантажирует Евросоюз, пытаясь использовать войну в Украине в своих интересах. Однако Украина может оказать влияние на соседнюю страну с помощью нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба форума, который учредил фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Венгрия воспользовалась ситуацией, и фактически мы и Европейский Союз предоставили ей такую возможность. Их аппетит по фондам Европейского Союза растет каждый день", — сказала Зеркаль, отметив, что сейчас руководство Венгрии переживает свой звездный час, когда они могут потребовать все, чего захотят, лишь бы не разрушать единство в ЕС.

По словам чиновницы, Еврокомиссия была вынуждена изменить свою политику: разрешить инвестиции и использовать европейские средства даже на строительство нового нефтепровода, а также переоборудовать нефтеперерабатывающие заводы.

Таким образом, Венгрия получает все средства, которые были заморожены по другим программам.

"Это действительно грустно, — считает Зеркаль, — потому что в руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод "Дружба"".

Отдельная нить нефтепровода "Дружба" идет в Венгрию, и, по предположению советника главы Минэнерго, с этим нефтепроводом могло бы что-нибудь произойти.

"На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось", — отметила чиновница, добавив, что все же правительству и президенту решать политические вопросы и, в частности, вопрос о том, пришло ли время говорить с венгерским премьером Орбаном на языке, который он понимает и который навязывает ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС намерены одобрить эмбарго на российскую нефть без учета мнения руководства Венгрии. Европейские страны, по словам Шарля Мишеля, должны в едином порыве сломить военную машину РФ и оказать давление на кремлевское руководство для прекращения огня.