У Брянській області диверсанти намагалися підірвати нафтопровід "Дружба", — росЗМІ

За даними журналістів, біля об'єктів трубопроводу, які розташовані за 40 кілометрів від кордону з Україною, прогриміло три вибухи.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Брянській області невідомі диверсанти намагалися підірвати ділянку нафтопроводу "Дружба", встановивши три саморобні вибухові пристрої. Про це повідомляє видання Baza.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними журналістів, у суботу, 11 червня, неподалік населеного пункту Гулівка, який розташований за 40 кілометрів від кордону з Україною, прогриміло три вибухи.

Після вибухів, як зазначає Baza, фахівці отримали сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу — три безоболонкові вибухові пристрої були встановлені диверсантами на стратегічному об'єкті.

Унаслідок одного з вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу, а ще один прогримів у місці, де прокладено кабель, після чого утворилася вирва 40 на 20 см.

Останній вибух, за даними Baza, пошкодив протипідкопну трубу, яку з метою захисту закопують у землю на режимних об'єктах. На місці цього вибуху з'явилася вирва 40 на 60 сантиметрів.

Журналісти стверджують, що внаслідок диверсії нафтопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба та підстанція зазнали суттєвих пошкоджень. Енергоблок управління засувкою, зі свого боку, після вибухів був знеструмлений. Через те, що трубопровід законсервовано з 24 лютого, у Брянській області розливу нафтопродуктів не сталося.

Компанія "Транснефть" підтвердила, що нафтопровід "Дружба" функціонує у штатному режимі, а перебоїв у постачанні нафтопродуктів до країн Європейського Союзу не зафіксовано.

[ + – ] На нафтопроводі "Дружба" прогриміли три вибухи

Нагадаємо, 10 червня російські ЗМІ повідомляли про прорив ворожої ДРГ на територію Брянської області. За даними журналістів, диверсанти змогли проникнути в Росію в районі населеного пункту Подивоття, після чого прикордонний пункт ФСБ РФ був обстріляний із гранатометів і гаубиці.

Також повідомлялося, що в квітні в Брянській області було зафіксовано кілька потужних вибухів, після чого на території підприємства "Транснефть-Дружба" виникла пожежа.