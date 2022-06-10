РосЗМІ повідомили про прорив ДРГ у Брянську область та обстріл прикордонників ФСБ РФ (відео)

За даними журналістів, ворожі диверсанти проникли на російську територію в районі селища Подивоття, яке межує із Сумською областю. Після заходу ДРГ прикордонний пункт ФСБ обстріляли з важкого озброєння.

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На територію Брянської області РФ, що межує з Україною, зайшла диверсійно-розвідувальна група, після чого розпочалися бої. Про це повідомляє російське видання Baza.

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За даними журналістів, ворожа ДРГ зайшла на територію РФ у районі населеного пункту Подивоття, що за кілька кілометрів від державного кордону з Україною.

Видання стверджує, що після проникнення диверсантів прикордонний пункт ФСБ Росії зазнав обстрілу.

"Зав'язався бій, їхній можливий район місцезнаходження обстріляли з гранатометів та гаубиць", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, як інформує Baza, близько 5:00 ранку жителі селища Біла Берізка, яке також межує із Сумською областю України, почули серію вибухів та побачили кілька стовпів чорного диму. За непідтвердженою інформацією, громадяни стали свідками вибухів під час спроб обстрілу прикордонного пункту ФСБ РФ.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз, пресслужба Міністерства оборони Росії та Генерального штабу ЗСУ поки не коментували інформацію про прорив ДРГ на територію країни-агресора.

[ + – ] РосЗМІ повідомляють про проникнення ДРГ на територію Брянської області

Нагадаємо, що днем раніше, 9 червня, у Брянську місцева влада оголосила конкурс на найкраще бомбосховище. Чиновники стверджують, що це не пов'язано із повномасштабним вторгненням ЗС РФ до України.

Також повідомляли, що наприкінці квітня в Брянській області пролунало кілька вибухів, після яких спалахнула пожежа на території нафтобази "Транснефть-Дружба". Місцеві жителі також стверджували, що чули серію хлопків у районі військового об'єкту, проте ні чиновники, ні Міністерство оборони РФ не підтверджували цієї інформації.