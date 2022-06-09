У російському Брянську оголосили конкурс на найкраще бомбосховище

Місцеві чиновники запевняють, що ця ініціатива не пов'язана з російсько-українською війною.

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Влада російського Брянська оголосила огляд-конкурс на найкраще утримання бомбосховищ, повідомляють місцеві ЗМІ. Мер міста Олександр Макаров підписав відповідну постанову 30 травня, тепер її опублікували в офіційній газеті мерії "Брянськ".

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У пресслужбі мерії повідомили, що конкурс проводиться за трьома категоріями, залежно від місткості бомбосховищ: до 150 осіб, від 150 до 600 та понад 600 осіб. У кожній категорії передбачено три призові місця, оцінки журі виставить за 92 пунктами.

На тлі війни проти України й повідомлень про вибухи, що регулярно надходять, у Брянській області ініціатива мерії викликала резонанс. Однак у пресслужбі мерії запевнили, що конкурс із цими подіями ніяк не пов'язаний.

"Огляд-конкурс захисних споруд є всеросійським і проводиться щорічно протягом останніх 20 років відповідно до наказу МНС Росії", — наголосили в мерії.

У Брянській області, що межує з Україною, незабаром після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ввели режим підвищеної терористичної небезпеки. Вночі 25 квітня в Брянську пролунав вибух, після якого спалахнула нафтобаза підприємства "Транснефть-Дружба". Містяни також повідомляли в соцмережах про пожежі у військовій частині, проте офіційно цю інформацію не підтвердили.

Незабаром після цього секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев розпорядився привести бомбосховища південних регіонів РФ у "належний стан", а також налагодити систему екстреного оповіщення населення за надзвичайних ситуацій.

У квітні український журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що командири російської армії почали вивозити свої сім'ї з Брянської області. За даними Цимбалюка, інформацію про це не афішували, щоби не спровокувати паніку серед місцевого населення.

1 червня у Міноборони України заявили про те, що російські окупанти обладнають позиції у Брянській області, за три кілометри від українського кордону.