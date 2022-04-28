На півдні Росії вирішили привести до "належного стану" бомбосховища (фото)

Російська влада також посилює заходи щодо забезпечення хімічної та біологічної безпеки у прикордонних з Україною областях.

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Російська влада розпорядилася привести бомбосховища південних регіонів РФ у "належний стан". Це ж стосується і систем екстреного оповіщення населення за надзвичайних ситуацій. Про це заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, повідомляє інформаційне агентство "ТАРС".

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"Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану, відкинути випадки незаконного вибуття таких об'єктів із федеральної власності", — розпорядився Патрушев.

Він також звернувся до МОЗ та Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Росії з проханням посилити взаємодію співробітників відомств у прикордонних з Україною регіонах та підготувати виїзні медичні бригади для надання невідкладної допомоги в разі потреби.

Чиновник наголосив на важливості зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування висококваліфікованими кадрами відомств та організацій, які забезпечують хімічну та біологічну безпеку в прикордонних регіонах.

В якому стані укриття в Ростові

Занепокоєння Патрушева ймовірно ґрунтується на фактах незадовільного стану інфраструктури цивільної оборони південних областей РФ. Як повідомляє "Кавказ. Реалії" в Ростовській області не так часто фінансували проєкти щодо утримання та ремонту бомбосховищ та інших будівель цивільної оборони, багато з яких створено в розпал "холодної війни".

[ + – ] Укриття Ростов 1 [ + – ] Укриття Ростов 2 [ + – ] Укриття Ростов 3 [ + – ] Укриття Ростов 4 [ + – ] Укриття Ростов 5 [ + – ] Укриття Ростов 6

Однак у березні 2022 року влада Ростова згадала про бомбосховища і повернула у власність держави два укриття, здатних загалом вмістити близько 900 осіб. Але навіть тоді, коли влада вирішує зайнятися приведенням у "належний стан" об'єктів цивільної оборони, виникають складнощі з підрядниками на капітальний ремонт. Видання повідомляє, що ще 12 квітня влада міста оголосила про тендер на розробку проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту укриттів, але досі ніхто не подав на нього заявку.

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Колишній співробітник ФСБ і проросійський бойовик Ігор Стрєлков вважає, що Україна цілком здатна завдати удару по Кримському мосту, причому тоді, коли це буде вигідно українській армії.