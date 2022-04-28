На півдні Росії вирішили привести до "належного стану" бомбосховища (фото)
Російська влада також посилює заходи щодо забезпечення хімічної та біологічної безпеки у прикордонних з Україною областях.
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Російська влада розпорядилася привести бомбосховища південних регіонів РФ у "належний стан". Це ж стосується і систем екстреного оповіщення населення за надзвичайних ситуацій. Про це заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, повідомляє інформаційне агентство "ТАРС".
"Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони до належного стану, відкинути випадки незаконного вибуття таких об'єктів із федеральної власності", — розпорядився Патрушев.
Він також звернувся до МОЗ та Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Росії з проханням посилити взаємодію співробітників відомств у прикордонних з Україною регіонах та підготувати виїзні медичні бригади для надання невідкладної допомоги в разі потреби.
Чиновник наголосив на важливості зміцнення матеріально-технічної бази та комплектування висококваліфікованими кадрами відомств та організацій, які забезпечують хімічну та біологічну безпеку в прикордонних регіонах.
В якому стані укриття в Ростові
Занепокоєння Патрушева ймовірно ґрунтується на фактах незадовільного стану інфраструктури цивільної оборони південних областей РФ. Як повідомляє "Кавказ. Реалії" в Ростовській області не так часто фінансували проєкти щодо утримання та ремонту бомбосховищ та інших будівель цивільної оборони, багато з яких створено в розпал "холодної війни".
Однак у березні 2022 року влада Ростова згадала про бомбосховища і повернула у власність держави два укриття, здатних загалом вмістити близько 900 осіб. Але навіть тоді, коли влада вирішує зайнятися приведенням у "належний стан" об'єктів цивільної оборони, виникають складнощі з підрядниками на капітальний ремонт. Видання повідомляє, що ще 12 квітня влада міста оголосила про тендер на розробку проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту укриттів, але досі ніхто не подав на нього заявку.
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