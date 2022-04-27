Путін пригрозив "блискавичними ударами" країнам, які допомагають Україні (відео)

У процесі виступу глава Кремля пригрозив, що Росія також може завдати удару по країнах, які становитимуть загрози "стратегічного характеру".

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27 квітня президент Росії Володимир Путін укотре пригрозив західним союзникам України завдати по них удару. Таку заяву він зробив, виступаючи на засіданні Ради законодавців Росії, трансляцію якого вів канал "Росія 24".

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"Говорив уже про це на самому початку спеціальної військової операції (так у Росії офіційно називають війну проти України — Фокус). Якщо хтось має намір втрутитися в події, що відбуваються, з боку і будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, вони повинні знати, що наша відповідь на зустрічні удари буде блискавичною. У нас є для цього всі інструменти, такі, якими не може зараз похвалитися ніхто. А ми не будемо хвалитися, ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно. І хочу, щоб усі про це знали".

Погрози Путіна пролунали після зустрічі в Німеччині 40 міністрів оборони різних країн, які пообіцяли Україні допомогти, постачаючи сучасну зброю.

У день зустрічі міністрів оборони глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризик застосування ядерних озброєнь не можна недооцінювати. Він наголосив, що є чимало охочих цю проблему роздмухати, але Росія "принципово налаштована" проти такого сценарію.

Росія раніше загрожувала розгорнути ядерну зброю в Балтиці, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Ще до повномасштабного вторгнення в Україну Путін загрожував ядерною війною, якщо Україна приєднається до НАТО та спробує воєнним шляхом повернути Крим.