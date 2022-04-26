"Небезпека серйозна": Лавров назвав реальною загрозу ядерної війни

Ризик застосування ядерних озброєнь не можна недооцінювати. Глава МЗС РФ вважає, що є чимало охочих цю проблему роздмухати, але Росія "принципово налаштована" проти цього сценарію.

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Ризики ядерної війни загострилися, і не можна недооцінювати небезпеку. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Російський міністр нагадав, що в січні країни "ядерної п'ятірки" підтвердили неприпустимість застосування ядерних озброєнь.

"Це наша принципова позиція. Ми з неї виходимо, мені дуже не хотілося б, коли дійсно ризики дуже й дуже суттєві, щоб ці ризики штучно роздувались, а охочих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати", — заявив Лавров.

Глава дипломатії РФ сподівається, що країни Заходу не відправлять війська в Україну, щоб не допустити третю світову війну.

[ + – ] Країни "ядерної п'ятірки" підтвердили неприпустимість застосування ядерної зброї

"Усі завжди кажуть, що ми даватимемо озброєння, — це підливає масло у вогонь. Вони хочуть цими поставками змусити українців воювати з Росією до останнього солдата, аби тільки тягнувся довше цей конфлікт", — повідомив він.

За словами глави МЗС РФ, лідери всіх країн НАТО, окрім Польщі, не хочуть залучати Альянс до прямої війни з Росією. Також Лавров упевнений у закінченні війни в Україні підписанням дипломатичного документа.

"Параметри цього договору визначатимуться тією стадією воєнних дій, на якій цей договір стане реальністю", — сказав він.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав про ймовірність завдання ядерного удару по Україні через розпач президента Росії Володимира Путіна після поразок ЗС РФ на фронті.

Росія раніше погрожувала розгорнути ядерну зброю в Балтиці, якщо Швеція та Фінляндія вступлять у НАТО. Ще до повномасштабного вторгнення в Україну Путін погрожував ядерною війною, якщо Україна приєднається до НАТО та спробує військовим шляхом повернути Крим.