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Военный Фокус Российско-украинская война

"Опасность серьезная": Лавров назвал реальной угрозу ядерной войны

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сергей лавров, глава мид РФ, министр иностранных дел России
Фото: Sputnik | Лавров уверен, что война в Украине закончится подписанием дипломатического документа

Риск применения ядерных вооружений нельзя недооценивать. Глава МИД РФ считает, что немало желающих эту проблему раздуть, но Россия "принципиально настроена" против этого сценария.

Риски ядерной войны обострились и нельзя недооценивать эту опасность. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский министр напомнил, что в январе страны "ядерной пятерки" подтвердили недопустимость применения ядерных вооружений.

"Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим, мне очень не хотелось бы, когда действительно риски весьма и весьма существенны, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", — заявил Лавров.

Глава дипломатии РФ надеется, что страны Запада не отправят войска в Украину, чтобы не допустить третьей мировой войны.

Страны "ядерной пятерки" подтвердили недопустимость применения ядерного оружия
Страны "ядерной пятерки" подтвердили недопустимость применения ядерного оружия

"Все всегда говорят, что мы будем давать вооружение — это подливает масло в огонь. Они хотят этими поставками заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт", — сообщил он.

По словам главы МИД РФ, лидеры всех стран НАТО, кроме Польши, не хотят вовлекать Альянс в прямую войну с Россией. Также Лавров уверен в окончании войны в Украине подписанием дипломатического документа.

"Параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", — заключил он.

Напомним, что директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал о вероятности нанесения ядерного удара по Украине из-за отчаяния президента России Владимира Путина после поражений ВС РФ на фронте.

Россия ранее грозила развернуть ядерное оружие в Балтике, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Еще до полномасштабного вторжения в Украину Путин грозил ядерной войной, если Украина присоединится к НАТО и попытается военным путем вернуть Крым.