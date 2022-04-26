"Опасность серьезная": Лавров назвал реальной угрозу ядерной войны

Риск применения ядерных вооружений нельзя недооценивать. Глава МИД РФ считает, что немало желающих эту проблему раздуть, но Россия "принципиально настроена" против этого сценария.

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Риски ядерной войны обострились и нельзя недооценивать эту опасность. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Российский министр напомнил, что в январе страны "ядерной пятерки" подтвердили недопустимость применения ядерных вооружений.

"Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим, мне очень не хотелось бы, когда действительно риски весьма и весьма существенны, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", — заявил Лавров.

Глава дипломатии РФ надеется, что страны Запада не отправят войска в Украину, чтобы не допустить третьей мировой войны.

[ + – ] Страны "ядерной пятерки" подтвердили недопустимость применения ядерного оружия

"Все всегда говорят, что мы будем давать вооружение — это подливает масло в огонь. Они хотят этими поставками заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт", — сообщил он.

По словам главы МИД РФ, лидеры всех стран НАТО, кроме Польши, не хотят вовлекать Альянс в прямую войну с Россией. Также Лавров уверен в окончании войны в Украине подписанием дипломатического документа.

"Параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", — заключил он.

Напомним, что директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал о вероятности нанесения ядерного удара по Украине из-за отчаяния президента России Владимира Путина после поражений ВС РФ на фронте.

Россия ранее грозила развернуть ядерное оружие в Балтике, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Еще до полномасштабного вторжения в Украину Путин грозил ядерной войной, если Украина присоединится к НАТО и попытается военным путем вернуть Крым.