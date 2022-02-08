Путин пригрозил ядерной войной, если Украина попытается силой вернуть Крым (видео)

Победителей в конфликте с использованием ядерного оружия, по словам президента РФ, не будет, а в новую войну автоматически будут втянуты страны Европы.

Президент России Владимир Путин пригрозил ядерным конфликтом, если Украина, будучи членом НАТО, попытается военным путем вернуть оккупированный Крым. Об этом глава российского государства заявил во время пресс-конференции после переговоров с Эммануэлем Макроном, которые проходили 6 февраля.

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По его словам, если Украина станет членом Североатлантического Альянса и попытается силой вернуть оккупированный Крым — страны Европы автоматически будут втянуты в новый военный конфликт.

Владимир Путин на пресс-конференции назвал Россию одной из "ведущих ядерных держав", которая по "некоторым компонентам" опережает другие страны, однако признал, что военный потенциал стран НАТО и РФ несопоставим.

"Победителей — не будет! И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 (статья 5 Североатлантического договора о коллективной обоороне — ред.)… Господин президент (Эммануэль Макрон — ред.), конечно, не хочет этого развития… И я не хочу…", — добавил глава России.

Также Владимир Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям для урегулирования войны на Донбассе не существует, поэтому Киев должен "набраться мужества" и выполнить пункты, прописанные в документе. В этом контексте, обращаясь к властям Украины, президент России произнес известную поговороку.

"Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", — подытожил Путин во время пресс-конференции.

[ + – ] Путин пригрозил ядерной войной, если Украина попытается силой вернуть Крым

Напомним, 14 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического Альянса. По его словам, такое решение было утверждено еще в 2008 году в ходе Бухарестского саммита, однако генеральный секретарь не смог назвать конкретные сроки расширения военного блока.

По итогам встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина издание Financial Times сообщило, что президенты двух стран заключили сделку по Украине. Глава России, по данным журналистов, пообещал не предпринимать "военные инициативы" и согласился вывести российский военный контингент с территории Беларуси.

После переговоров с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон прилетел в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.