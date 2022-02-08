Макрон прилетел в Киев на встречу с Зеленским после долгих переговоров с Путиным

Это первый официальный плановый визит президента Франции в Украину за последние 24 года. Сегодня переговоры проведут и главы МИД двух стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским во вторник, 8 февраля. Об этом в своем Twitter сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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Самолет французского лидера приземлился в аэропорту "Борисполь".

Дипломат в своей публикации спрогнозировал, что сегодня будет "очень насыщенный день". По его словам, ожидается встреча не только президентов двух стран, но и министров иностранных дел — Дмитрия Кулебы и главы французского внешнеполитического ведомства Жана-Ива Ле Дриана.

В 13:40 в Мариинском дворце Зеленский и Макрон начнут встречу с журналистами, говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

Как сообщает французская радиостанция RFI, это первый плановый официальный визит президента Франции в Украину за последние 24 года. В сентябре 1998 года тогдашний французский лидер посетил страну для встречи со вторым украинским президентом Леонидом Кучмой. Однако стоит отметить, что 7 лет назад — 5 февраля 2015 года — другой французский президент, Франсуа Олланд, экстренно приехал в Киев вместе с уже бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель в рамках усилий по деэскалации на Донбассе.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, в Москве Макрон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Их переговоры, которые касались "гарантий безопасности" в Европе и эскалации вокруг Украины, продлились около 6 часов. В ходе брифинга после встречи Макрон сообщил, что в Киеве обсудит с Зеленским Минские соглашения. Помимо этого французский лидер допустил, что для решения вопросов с безопасностью в Европе придется принять "новаторские" решения.

Издание Financial Times со ссылкой на французских чиновников сообщало, что Путин пообещал Макрону не предпринимать каких-либо новых военных мер и вывести российские войска с территории Беларуси.