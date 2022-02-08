"Ближайшие дни будут решающими": Макрон о ситуации вокруг Украины и РФ

После переговоров с Путиным президент Франции заявил о необходимости "очень быстро поработать", чтобы избежать эскалации.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что ближайшие дни станут решающими в вопросах деэскалации ситуации вокруг Украины, а также отношений между Европой и Россией. Об этом лидер страны заявил на пресс-конференции по итогам двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 7 февраля.

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"Мы понимаем, что ситуация серьезная и все мы должны найти мирный путь, еще есть для этого возможность и время… Необходимо построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе", — сказал Макрон, отметив, что новые принципы безопасности нельзя строить, пересмотрев условия договоров последних 30 лет и ограничивая фундаментальные европейские права.

Президент Франции также заявил, что он с Путиным постарался найти точки, где позиции двух стран сходятся, однако необходимо "очень быстро поработать", чтобы избежать эскалации, так как напряженность продолжает нарастать.

"Нам нужно договориться по конкретным мерам, чтобы стабилизировать ситуацию. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это будет зависеть от переговоров, консультаций с США, НАТО, Европой, а также от нашей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (состоится сегодня, 8 февраля — ред.)", — добавил Макрон.

Также французский лидер сообщил, что в ходе дальнейших переговоров будет поставлен вопросы о равновесии будущих гарантий безопасности как для РФ, так и для Европы, а также о "суверенитете и территориальной целостности Украины".

"Ближайшие дни будут решающими. Плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому", — сказал президент Франции, добавив, что "новые решения" в вопросах безопасности "возможно должны быть более новаторскими".

Макрон также заявил, что в ближайшие дни у него с Путиным будет возможность провести телефонную беседу касательно вопросов Украины и коллективной безопасности.

В свою очередь в ходе пресс-конференции Путин говоря о Минских соглашениях заявил, что альтернативы им для урегулирования ситуации на Донбассе не существует. В ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему не нравится ни один из пунктов этих соглашений, президент РФ заявил: "Нравится, не нравится — терпи моя красавица".

"Надо исполнять, по-другому не получится. Не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса (главарями пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" — ред.)… Нужно набраться мужества, признать то, что написано и работать", — сказал Путин.

Затем Макрон заявил, что Минские соглашения "действительно могут урегулировать кризис в Украине" и он намерен обсудить этот вопрос с Зеленским.

Напомним, во время брифинга Путин также сообщил, что предлагал пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в РФ и это предложение остается в силе в связи с производством о госизмене и содействии терроризму, в котором фигурирует политик. В ответ нардеп призвал Россию не вмешиваться в украинские политические дела.

Тем временем издание Bild недавно со ссылкой на источник в разведке сообщило, что вторжение России в Украину может начаться в феврале-марте этого года в случае, "если Путин не передумает".