Макрон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським після довгих переговорів із Путіним

Це перший офіційний плановий візит президента Франції до України за останні 24 роки. Сьогодні переговори проведуть і глави МЗС двох країн.

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Києва на зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у вівторок, 8 лютого. Про це у своєму Twitter повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

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Літак французького лідера приземлився в аеропорту Бориспіль.

Дипломат у своїй публікації спрогнозував, що сьогодні буде "дуже насичений день". За його словами, очікується зустріч не лише президентів двох країн, а й міністрів закордонних справ — Дмитра Кулеби та голови французького зовнішньополітичного відомства Жана-Іва Ле Дріана.

О 13:40 у Маріїнському палаці Зеленський та Макрон розпочнуть зустріч із журналістами, йдеться у повідомленні на сайті глави української держави.

Як повідомляє французька радіостанція RFI, це перший плановий офіційний візит президента Франції до України за останні 24 роки. У вересні 1998 року тодішній французький лідер відвідав країну для зустрічі з другим українським президентом Леонідом Кучмою. Проте варто зазначити, що 7 років тому — 5 лютого 2015 року — інший французький президент, Франсуа Олланд, екстрено приїхав до Києва разом із колишньою канцлеркою ФРН Ангелою Меркель у межах зусиль з деескалації на Донбасі.

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, у Москві Макрон зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Їхні переговори, що стосувалися "гарантій безпеки" в Європі й ескалації навколо України, тривали майже 6 годин. Під час брифінгу після зустрічі Макрон повідомив, що в Києві обговорить із Зеленським Мінські угоди. Крім цього французький лідер припустив, що для вирішення питань з безпекою в Європі доведеться ухвалити "новаторські" рішення.

Видання Financial Times із посиланням на французьких чиновників повідомляло, що Путін пообіцяв Макрону не вживати жодних нових військових заходів і вивести російські війська з території Білорусі.