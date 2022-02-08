Путін погрожував ядерною війною, якщо Україна спробує силою повернути Крим (відео)

Переможців у конфлікті з використанням ядерної зброї, за словами президента РФ, не буде, а в нову війну автоматично будуть втягнуті країни Європи.

Президент Росії Володимир Путін погрожував ядерним конфліктом, якщо Україна, будучи членом НАТО, спробує військовим шляхом повернути окупований Крим. Про це глава російської держави заявив під час пресконференції після переговорів з Емманюелем Макроном, які проходили 6 лютого.

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За його словами, якщо Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу та намагатиметься повернути окупований Крим — країни Європи автоматично будуть втягнуті в новий військовий конфлікт.

Володимир Путін на пресконференції назвав Росію однією з "провідних ядерних держав", яка за "деякими компонентами" випереджає інші країни, проте визнав, що військовий потенціал країн НАТО та РФ не можна порівняти.

"Переможців — не буде! І ви опинитеся втягненими в цей конфлікт без своєї волі. Ви навіть не встигнете оком моргнути, коли виконуватимете пункт 5 (стаття 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону — ред.)… Пан президент (Емманюель Макрон — ред.), звичайно, не хоче цього розвитку... І я не хочу..." — додав глава Росії.

Також Володимир Путін заявив, що альтернативи Мінським угодам для врегулювання війни на Донбасі не існує, тому Київ має "набратися мужності" та виконати пункти, прописані в документі. У цьому контексті, звертаючись до влади України, президент Росії виголосив відому приказку.

"Подобається, не подобається, терпи, моя красуня. Треба виконувати, інакше не вийде", — підсумував Путін під час пресконференції.

[ + – ] Путін погрожував ядерною війною, якщо Україна спробує силою повернути Крим

Нагадаємо, 14 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного Альянсу. За його словами, таке рішення було затверджено ще в 2008 році під час Бухарестського саміту, проте генеральний секретар не зміг назвати конкретних термінів розширення військового блоку.

За підсумками зустрічі Емманюеля Макрона та Володимира Путіна видання Financial Times повідомило, що президенти двох країн уклали угоду щодо України. Глава Росії, за даними журналістів, пообіцяв не робити "військових ініціатив" і погодився вивести російський військовий контингент із території Білорусі.

Після переговорів із Володимиром Путіним Емманюель Макрон прилетів у Київ, де в нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.