Ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, відповідне рішення було ухвалено ще у 2008 році, але без конкретних дат, коли це станеться.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для La Repubblica заявив, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Альянс не піде на компроміси щодо розширення.

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За словами Столтенберга, Україна звернулася з проханням про приєднання у 2008 році разом із Грузією. Тоді ж і було ухвалено рішення, що країни стануть членами Альянсу. З того часу країни-члени НАТО допомагають проводити реформу та модернізувати Збройні сили України за їхніми стандартами.

"У 2008 році ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами, але ми не встановлювали, коли саме", — заявив генсек НАТО.

Він також запевнив, що Альянс не піде на компроміси щодо розширення НАТО й розміщення військ у Східній Європі. Зазначимо, що РФ запропонувала НАТО гарантії безпеки в Європі, у яких пропонується не розширюватись на інші країни, а також припинити військову діяльність, зокрема й в Україні.

Нагадаємо, 12 січня завершилися переговори НАТО й РФ. За словами генсека НАТО, сторонам не вдалося домовитись про проведення нових зустрічей у майбутньому. Водночас Альянс відкинув вимогу Кремля виключити прийом нових країн до свого складу.

У МЗС РФ заявляли, що військові фахівці пропонують різні військові сценарії для вирішення проблем щодо України.