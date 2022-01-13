Військові фахівці пропонують Путіну сценарії для вирішення проблем з Україною, — МЗС РФ

Кремль, за словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, очікує на провокації з боку України та її західних союзників.

Військові фахівці пропонують президенту Росії Володимиру Путіну сценарії вирішення проблем, пов'язаних з Україною. Про це в інтерв'ю RTVi розповів заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який очолював російську делегацію на переговорах із США у Женеві.

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За словами дипломата, силові відомства опрацьовують сценарії погіршення ситуації довкола України та пропонують Володимиру Путіну варіанти вирішення проблем.

Водночас, як заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков, Кремль поки що розраховує на дипломатичне врегулювання конфлікту.

"Це важкий сюжет (сценарії на випадок погіршення ситуації з Україною — ред.). У публічному просторі він не повинен жодним чином засвічуватися, бо це саме собою розгойдування ситуації. Потрібно дати шанс дипломатії", — продовжив дипломат в інтерв'ю телеканалу.

Крім того, глава російської делегації на переговорах зі США в Женеві заявив, що Україна впивається ілюзією реваншу та намагається відмовитися від реалізації пунктів Мінських угод.

Сергій Рябков стверджує, що Київ у конфлікті з Росією "спекулює на нестримній, безоглядній підтримці західників" (США та країн ЄС — ред.), і попередив про можливу "провокацію" на адресу Москви.

"Ми не дамо покласти на нас відповідальність за потенційно дуже тяжкі наслідки цього (провокації проти Росії — ред.), ми просто попереджаємо, що потрібен НАТОвський відкат", — додав заступник глави МЗС Російської Федерації.

Дипломат висловив сподівання, що Росії вдасться повернути Київ до виконання пунктів Мінських угод і заявив, що до голови топкерівництва України можуть прийти "найнемисленніші речі". У цьому контексті Сергій Рябков згадав спецоперацію із затримання "вагнерівців", яку готували українські спецслужби.

"Сценарії можуть бути зовсім різні. Ми бачили, що відбувалося минулого року у всій цій історії з "вербуванням" українцями російських громадян і з білоруським їх транзитом кудись за кордон... Потрібно покласти цьому кінець, треба повернути Україну до реального виконання мінського комплексу заходів (Мінські угоди — ред.)", — підсумував дипломат в інтерв'ю телеканалу.

Нагадаємо, 11 січня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, коментуючи підсумки переговорів США та Росії в Женеві, заявляв, що країни НАТО мають зробити крок назустріч вимогам Кремля. За словами дипломата, США припускаються помилки, коли відкидають ініціативу Кремля про нерозширення Альянсу.

Коментуючи українське питання, Сергій Рябков запевнив, що Росія не готує повномасштабне вторгнення в Україну. Як зазначив заступник глави МЗС РФ, країни Заходу не повинні побоюватися через перекидання десятків тисяч військових у прикордонні з українськими територіями регіони.