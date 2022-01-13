Военные специалисты предлагают Путину сценарии для решения проблем с Украиной, — МИД РФ

Кремль, по словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ожидает провокации со стороны Украины и ее западных союзников.

Военные специалисты предлагают президенту России Владимиру Путину сценарии решения проблем, связанных с Украиной. Об этом в интервью RTVi рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Женеве.

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По словам дипломата, силовые ведомства прорабатывают сценарии ухудшения обстановки вокруг Украины и предлагают Владимиру Путину варианты решения проблем.

Вместе с этим, как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, Кремль пока рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта.

"Это тяжелый сюжет (сценарии на случай ухудшения обстановки с Украиной — ред.). В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", — продолжил дипломат в интервью телеканалу.

Помимо этого, глава российской делегации на переговорах с США в Женеве заявил, что Украина упивается иллюзией реванша и пытается отказаться от реализации пунктов Минских соглашений.

Сергей Рябков утверждает, что Киев в конфликте с Россией "спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников" (США и стран ЕС — ред.), и предупредил о возможной "провокации" в адрес Москвы.

"Мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого (провокации против России — ред.), мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат", — добавил замглавы МИД Российской Федерации.

Дипломат выразил надежду, что России удастся вернуть Киев к выполнению пунктов Минских соглашений и заявил, что в головы топ-руководства Украины могут прийти "самые немыслимые вещи". В этом контексте Сергей Рябков вспомнил спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", которую готовили украинские спецслужбы.

"Сценарии могут быть совершенно разные. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с "вербовкой" украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу…Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению минского комплекса мер (Минские соглашения — ред.)", — подытожил дипломат в интервью телеканалу.

Напомним, 11 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги переговоров США и России в Женеве, заявлял, что страны НАТО должны сделать шаг навстречу требованиям Кремля. По словам дипломата, США допускают ошибку, когда отбрасывают инициативу Кремля о нерасширении Альянса.

Комментируя украинский вопрос, Сергей Рябков заверил, что Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину. Как отметил замглавы МИД РФ, страны Запада не должны опасаться из-за переброски десятков тысяч военных в приграничные с украинскими территориями регионы.