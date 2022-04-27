Путин пригрозил "молниеносными ударами" странам, которые помогают Украине (видео)

В ходе выступления глава Кремля пригрозил, что Россия также может нанести удар по странам, которые будут представлять угрозы "стратегического характера".

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27 апреля президент России Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным союзникам Украины нанести по ним удар. Такое заявление он сделал, выступая на заседании Совета законодателей России, трансляцию которого вел канал "Россия 24".

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"Говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции (так в России официально называют войну против Украины — Фокус). Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. И хочу чтобы все об этом знали".

Угрозы Путина прозвучали после встречи в Германии 40 министров обороны разных стран, которые пообещали Украине оказать помощь, поставляя современное оружие.

В день встречи министров обороны глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риск применения ядерных вооружений нельзя недооценивать. Он подчеркнул, что есть немало желающих эту проблему раздуть, но Россия "принципиально настроена" против такого сценария.

Россия ранее грозила развернуть ядерное оружие в Балтике, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Еще до полномасштабного вторжения в Украину Путин грозил ядерной войной, если Украина присоединится к НАТО и попытается военным путем вернуть Крым.