Очень плохие новости для России: Подоляк о встрече 40 министров обороны в Германии

По словам советника главы ОП, скорость и объемы передачи вооружения существенно возрастет, а логистика станет проще.

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После встречи 40 министров обороны для России есть очень плохие новости. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.

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По словам Подоляка, одним из странных требований РФ в начале полномасштабного вторжения была "полная демилитаризация" Украины.

"Что ж, после вчерашней эпохальной встрече 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для РФ. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия для Украины существенно усиливается", — пишет Подоляк.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи на базе в Рамштайне поблагодарил всех в поддержке Украины в битве за свободу и демократию. В США заявили, что страны всего мира активизируются, чтобы удовлетворить нужды украинской армии.

Напомним, 26 апреля состоялась встреча 40 министров обороны стран мира, на которой обсуждали поставки оружия Украине. Возглавил встречу министр обороны США Ллойд Остин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что ВСУ переходят на стандарты НАТО, получая вооружение западных калибров.