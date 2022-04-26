Украина переводит ВСУ на стандарты НАТО, — Кулеба (видео)

В ходе нового обращения к украинцам глава МИД уточнил, что переход уже происходит. И добавил, что наша страна будет получать все больше оружия от стран-союзников.

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Вооруженные Силы Украины будут использовать оружие по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя на странице в Facebook.

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Чиновник отметил, что еще два месяца назад никто не задумывался о том, что Украина перейдет на оружие и стандарты НАТО, однако это стало возможно, благодаря работе украинских дипломатов и президента страны Владимира Зеленского, который убедил своего американского коллегу Джо Байдена в необходимости предоставить необходимое оружие Украине.

"Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал: переведение ВСУ на оружие и стандарты НАТО. И это уже происходит. Началось все с единичных шагов и решений, но президент, и стоит отдать ему должное, смог убедить Байдена в том, что настало время это сделать. К нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет намного больше", — сказал Дмитрий Кулеба.

[ + – ] Дмитрий Кулеба - о переходе на оружие НАТО

Ранее Фокус рассказывал, что США изменили свою стратегию по отношению к России. Как удалось выяснить журналистам CNN, в Вашингтоне хотят сделать вторжение России в Украину стратегическим провалом, существенно понизив их военный потенциал. Источник издания в Совете национальной безопасности США заявил, что комментарии министра обороны Ллойда Остина согласуются с теми целями, которые США преследовали в течение нескольких месяцев, а именно: "сделать это вторжение стратегическим провалом для России".

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина будет получать ежемесячно 5 миллиардов долларов от МВФ. По словам премьера, с этой целью фонд откроет специальный счет. Деньги пойдут на выполнение всех социальных и гуманитарных обязательств перед гражданами.