Україна переводить ЗСУ на стандарти НАТО, — Кулеба (відео)

Під час нового звернення до українців глава МЗС уточнив, що перехід уже відбувається. І додав, що наша країна отримуватиме дедалі більше зброї від країн-союзників.

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Збройні Сили України використовуватимуть зброю за стандартами НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у себе на сторінці у Facebook.

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Чиновник зазначив, що ще два місяці тому ніхто не замислювався про те, що Україна перейде на зброю та стандарти НАТО, проте це стало можливо завдяки роботі українських дипломатів і президента країни Володимира Зеленського, який переконав свого американського колегу Джо Байдена у необхідності надати необхідну зброю. Україною.

"Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв: переклад ЗСУ на зброю та стандарти НАТО. І це вже відбувається. Почалося все з поодиноких кроків та рішень, але президент, і варто віддати йому належне, зміг переконати Байдена у тому, що настав час це зробити. До нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок. До нас поїде набагато більше", — сказав Дмитро Кулеба.

[ + – ] Дмитро Кулеба – про перехід на зброю НАТО

Раніше Фокус розповідав, що США змінили свою стратегію щодо Росії. Як вдалося з'ясувати журналістам CNN, у Вашингтоні хочуть зробити вторгнення Росії в Україну стратегічним провалом, суттєво знизивши їхній військовий потенціал. Джерело видання у Раді національної безпеки США заявило, що коментарі міністра оборони Ллойда Остіна узгоджуються з тими цілями, які США переслідували протягом кількох місяців, а саме: "зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії".

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна отримуватиме щомісяця 5 мільярдів доларів від МВФ. За словами прем'єра, із цією метою фонд відкриє спеціальний рахунок. Гроші підуть на виконання всіх соціальних та гуманітарних зобов'язань перед громадянами.