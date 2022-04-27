Дуже погані новини для Росії: Подоляк про зустріч 40 міністрів оборони в Німеччині

За словами радника голови ОП, швидкість та обсяги передавання озброєння суттєво зросте, а логістика стане простішою.

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Після зустрічі 40 міністрів оборони для Росії є дуже погані новини. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері.

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За словами Подоляка, однією з дивних вимог РФ на початку повномасштабного вторгнення була "повна демілітаризація" України.

"Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї для України суттєво посилюється", — пише Подоляк.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі на базі в Рамштайні подякував усім у підтримці України в битві за свободу та демократію. У США заявили, що країни всього світу активізуються, щоб задовольнити потреби української армії.

Нагадаємо, 26 квітня відбулася зустріч 40 міністрів оборони країн світу, на якій обговорювали постачання зброї Україні. Очолив зустріч міністр оборони США Ллойд Остін.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також наголосив, що ЗСУ переходять на стандарти НАТО, отримуючи озброєння західних калібрів.