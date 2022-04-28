На юге России решили привести в "надлежащее состояние" бомбоубежища (фото)

Российские власти также усиливают меры по обеспечению химической и биологической безопасности в приграничных с Украиной областях.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские власти распорядились привести бомбоубежища южных регионов РФ в "надлежащее состояние". Это же касается и систем экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает информационное агентство "ТАСС".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности", — распорядился Патрушев.

Он также обратился к Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России с просьбой усилить взаимодействие сотрудников ведомств в приграничных с Украиной регионах и подготовить выездные медицинские бригады для оказания неотложной помощи в случае необходимости.

Чиновник подчеркнул важность укрепления материально-технической базы и комплектование высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, которые обеспечивают химическую и биологическую безопасность в приграничных регионах.

В каком состоянии укрытия в Ростове

Обеспокоенность Патрушева вероятно основывается на фактах неудовлетворительного состояния инфраструктуры гражданской обороны южных областей РФ. Как сообщает "Кавказ. Реалии" в Ростовской области не так часто финансировали проекты по содержанию и ремонту бомбоубежищ и других зданий гражданской обороны, многие из которых были созданы в разгар "холодной войны".

[ + – ] укрытие Ростов 1 [ + – ] укрытие Ростов 2 [ + – ] укрытие Ростов 3 [ + – ] укрытие Ростов 4 [ + – ] укрытие Ростов 5 [ + – ] укрытие Ростов 6

Однако в марте 2022 власти Ростова вспомнили о бомбоубежищах и вернули в собственность государства два укрытия, способных в общей сложности вместить около 900 человек. Но даже тогда, когда власти решают заняться приведением в "надлежащее состояние" объектов гражданской обороны, возникают сложности с подрядчиками на капитальный ремонт. Издание сообщает, что еще 12 апреля власти города объявили о тендере на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту укрытий, но до сих пор никто не подал на него заявку.

Напомним, что президент России Владимир Путин в очередной раз пригрозил "молниеносным" ответом в случае стратегической угрозы Российской Федерации со стороны Запада. Для этого у страны есть все необходимые инструменты, подчеркнул он.

Бывший сотрудник ФСБ и пророссийский боевик Игорь Стрелков полагает, что Украина вполне способна нанести удар по Крымскому мосту, причем в тот момент когда это будет выгодно украинской армии.