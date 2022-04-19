Від гріха подалі. Офіцери РФ вивозять сім'ї з Брянської області вглиб країни

Як розповів український журналіст Роман Цимбалюк, інформацію про вивезення сімей військових приховують, щоб запобігти панічнім настроям серед громадян.

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Офіцери російської армії почали вивозити членів сім'ї з Брянської області, що межує з Україною. Місцеве населення вирішили відправляти углиб Росії. Про це в себе на сторінці Facebook заявив відомий український журналіст Роман Цимбалюк.

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За його даними, свої сім'ї вже вивезли:

командир 254 мотострілецького полку (в/ч 91704, Клинці) — полковник Даньшин І. А.;

командир 1032 окремого батальйону матеріального забезпечення (в/ч 14370, Почеп) — підполковник Самедов М.М.

Як зазначив Цимбалюк, щоб серед місцевого населення не виник панічний настрій, інформацію про необхідність евакуювати сім'ї ретельно ховають.

Нагадаємо, що раніше завдяки розвідці у відкритих джерелах, українцям вдалося знайти й опублікувати персональні дані пілотів РФ, які воювали на території України, включаючи інформацію про їхнє місце проживання, сімейне життя та кар'єру.

Також Фокус писав, що зі складів Міноборони Бухареста та розвідувальних служб Україна отримає радянське озброєння, яким українська армія вміє користуватися. Це рішення вдалося здійснити після того, як влада вирішила внести поправки до румунського законодавства.