Влада Румунії змінить законодавство, щоб передати зброю в Україну, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Україна отримає радянське озброєння зі складів Міноборони Бухареста та розвідувальних служб.

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Румунія передасть Україні зброю з резервів Міністерства оборони країни та розвідувальних служб. Таке рішення Бухареста стало можливим після того, як влада вирішила внести поправки до румунського законодавства. Про це повідомляє румунське видання Romania Libera.

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За інформацією журналістів, швидше за все, Україна отримає радянське озброєння, яким українські військові вміють користуватися. Однак не вказується, яке саме.

Міноборони країни розробило надзвичайний указ. Він внесе зміни до постанови уряду Румунії, яка регулювала "накопичення, вивезення й оновлення продуктів із власних резервів сил національної оборони".

У тексті документа, що готується, сказано, що це необхідно через російське вторгнення в Україну. Після його затвердження Румунія зможе постачати продукцію з військових резервів союзним чи партнерським державам. Київ не є союзником Бухареста, проте Україна є країною-партнером НАТО, куди входить Румунія.

Нагадаємо, 19 квітня Міністр оборони РФ заявив, що Захід нібито затягує війну в Україні, надаючи їй зброю. Він заявив, що Росія "послідовно виконує план визволення" "ДНР" і "ЛНР".

Раніше, 18 квітня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі повідомив, що парламент країни одноголосно затвердив передачу озброєння Україні. Він переконаний, що санкції Євросоюзу не зможуть зупинити поступ російських військ в Україні.