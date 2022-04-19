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Военный Фокус Российско-украинская война

От греха подальше. Офицеры РФ вывозят семьи из Брянской области вглубь страны

1990
армия, солдаты, флаг РФ, фото
Местное население отправляют вглубь России

Как рассказал украинский журналист Роман Цымбалюк, информацию о вывозе семей военных скрывают, чтобы предотвратить панические настроения среди граждан.

Офицеры российской армии начали вывозить членов своей семьи с Брянской области, граничащей с Украиной. Местное население решили отправлять вглубь России. Об этом у себя на странице Facebook заявил известный украинский журналист Роман Цымбалюк.

По его данным, свои семьи уже вывезли:

  • командир 254 мотострелкового полка (в / ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И. А.;
  • командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в / ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М. М.

Как отметил Цымбалюк, дабы среди местного населения не возникло панического настроения, информацию о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается.

Напомним, что ранее благодаря разведке по открытым источникам, украинцам удалось найти и опубликовать персональные данные пилотов РФ, воевавших на территории Украины, включая информацию об их месте жительства, семейной жизни и карьере.

Также Фокус писал, что со складов Минобороны Бухареста и разведывательных служб Украина получит советское вооружение, которым украинская армия умеет пользоваться. Это решение удалось осуществить после того, как власти решили внести поправки к румынскому законодательству.