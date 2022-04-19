От греха подальше. Офицеры РФ вывозят семьи из Брянской области вглубь страны

Как рассказал украинский журналист Роман Цымбалюк, информацию о вывозе семей военных скрывают, чтобы предотвратить панические настроения среди граждан.

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Офицеры российской армии начали вывозить членов своей семьи с Брянской области, граничащей с Украиной. Местное население решили отправлять вглубь России. Об этом у себя на странице Facebook заявил известный украинский журналист Роман Цымбалюк.

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По его данным, свои семьи уже вывезли:

командир 254 мотострелкового полка (в / ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И. А.;

командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в / ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М. М.

Как отметил Цымбалюк, дабы среди местного населения не возникло панического настроения, информацию о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается.

Напомним, что ранее благодаря разведке по открытым источникам, украинцам удалось найти и опубликовать персональные данные пилотов РФ, воевавших на территории Украины, включая информацию об их месте жительства, семейной жизни и карьере.

Также Фокус писал, что со складов Минобороны Бухареста и разведывательных служб Украина получит советское вооружение, которым украинская армия умеет пользоваться. Это решение удалось осуществить после того, как власти решили внести поправки к румынскому законодательству.