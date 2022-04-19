Расследователи опубликовали личные данные российских летчиков, воевавших в Украине (фото)

Благодаря разведке по открытым источникам украинцам удалось найти информацию о месте жительства, семейно жизни и карьере пилотов страны-агрессора.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Расследователи проекта InformNapalm опубликовали личные данные российских летчиков, которые осуществляли вылеты с белорусского аэродрома "Лида" для нанесения ударов по территории Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Соответствующая информация появилась на сайте проекта во вторник, 19 апреля.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Всего авторы расследования выложили в открытом доступе данные о пятерых летчиках РФ:

Командир бригады армейской авиации – полковник Александр Чемоданов

Расследователи нашли упоминание и фото этого российского военного в открытых источниках — одно из них связано с военным парадом, который прошел 9 мая 2019 года, где Чемоданов принимал его в качестве начальника Каменск-Уральского местного гарнизона.

Также в сети есть его комментарий изданию Министерства обороны РФ "Красная звезда" по поводу зачисления именного вертолета.

Командир эскадрильи подполковник Александр Боровков

Авторы публикации обнаружили упоминание о Боровкове в уральских СМИ, по данным которых военный приписан к вертолетному аэродрому "Травяны". Также известно что в 2016 году он пережил авиакатастрофу в Якутии на Ил-18. В еще одной статье есть упоминание о Боровкове как о летчике первого класса, который обратился с поздравлением к жителям Свердловска из кабины вертолета. Помимо этого известно, что Боровков был членом группы "вертолетчики" в российской социальной сети "Одноклассники", а у него в контактах были обнаружены лица с фотографиями на фоне боевых вертолетов. На одной из них было отмечено, что снимок был сделан в 2013 году в "академии Воронежа" — предположительно, речь идет о Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. Проект также узнал, что у Боровкова есть сын Максим — курсант летного военного училища.

Командир вертолетной эскадрильи подполковник Олег Есман

Исходя из данных, обнаруженных в открытых источниках, Есман был заместителем эскадрильи военной части в городе Торжок Тверской области. В социальных сетях указано, что Есман родился 7 июля 1975 года в городе Монино Московской области.

В друзьях у Есмана расследователи нашли множество людей, связанных с российской военной авиацией, а также несколько человек из Торжка, где и расположена его часть. Помимо этого в сети обнаружено интервью летчика российским журналистам, которые указали его как "командира ведущего Ми-24".

Командир звена майор Роман Грович

Летчик родился 16 февраля 1974 года в городе Кобрин Брестской области в Беларуси и проживал до начала полномасштабной войны в городе Ростов-на Дону. В 1995 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище. На странице в соцсети можно заметить фото значка "летчик-снайпер", семейные снимки и фотографии с однокурсниками.

Некоторое время майор служил в Армении на российской базе "Эребуни". Женат на Ольге Грович-Любич, их сын также пошел в летную академию. Расследователи обратили внимание на тот факт, что в друзьях у супруги российского военного есть несколько родственников из Винницкой области.

Штурман-оператор майор Кобец Роман Станиславович

В соцсетях указано, что летчик родился 11 февраля 1981 года в Черниговке Приморского края. Расследователи сообщили, что первое упоминание Кобца в СМИ датировано еще 2004 годом — в статье с заголовком "Такая у них работа". Уже в 2006 году его имя появилось в материале, посвященному конкурсу "Авиадартс" — военный участвовал в нем на вертолете Ка-52. Там же говорится о том, что Кобец проходил службу в Черниговке. В 2016 году он давал интервью журналистам и попал на страницы сайта VPK. За участие в войне против Украины Кобца представили к званию Героя России.

Напомним, недавно в районе Изюма Харьковской области украинские силы противовоздушной обороны сбили российский бомбардировщик Су-34 и взяли в плен летчика.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины уничтожили российского пилота, бомбившего Сирию и Грузию.