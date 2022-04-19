Розслідувачі опублікували особисті дані російських льотчиків, які воювали в Україні (фото)

Завдяки розвідці у відкритих джерелах українцям вдалося знайти інформацію про місце проживання, сімейне життя та кар'єру пілотів країни-агресора.

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Розслідувачі проєкту InformNapalm опублікували особисті дані російських льотчиків, які здійснювали вильоти з білоруського аеродрому "Ліда" для завдання ударів по території України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Відповідна інформація з'явилася на сайті проєкту у вівторок, 19 квітня.

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Усього автори розслідування виклали у відкритому доступі дані про п'ятьох льотчиків РФ:

Командир бригади армійської авіації — полковник Олександр Чемоданов

Розслідувачі знайшли згадку та фото цього російського військового у відкритих джерелах — одне з них пов'язане з військовим парадом, який відбувся 9 травня 2019 року, де Чемоданов приймав його як начальник Каменськ-Уральського місцевого гарнізону.

Також у мережі є його коментар виданню Міністерства оборони РФ "Червона зірка" щодо зарахування іменного вертольота.

Командир ескадрильї підполковник Олександр Боровков

Автори публікації виявили згадку про Боровкова в уральських ЗМІ, за даними яких військовий приписаний до гелікоптера "Трав'яни". Також відомо, що у 2016 році він пережив авіакатастрофу в Якутії на Іл-18. Ще однією статтею є згадка про Боровкова як про льотчика першого класу, який звернувся з привітанням до жителів Свердловська з кабіни вертольота. Крім цього відомо, що Боровков був членом групи "Вертольоти" в російській соціальній мережі "Однокласники", а в нього в контактах були виявлені особи з фотографіями на тлі бойових вертольотів. На одній із них було відзначено, що знімок було зроблено у 2013 році в "академії Воронежа" — імовірно, йдеться про Військово-повітряну академію імені Жуковського та Гагаріна у Воронежі. Проєкт також дізнався, що Боровков має сина Максима — курсанта льотного військового училища.

Командир вертолітної ескадрильї підполковник Олег Єсман

Виходячи з даних, виявлених у відкритих джерелах, Єсман був заступником ескадрильї військової частини міста Торжок Тверської області. У соціальних мережах зазначено, що Єсман народився 7 липня 1975 року в місті Моніно Московської області.

У друзях у Єсмана розслідувачі знайшли безліч людей, пов'язаних із російською військовою авіацією, а також кілька людей із Торжка, де й розташована його частина. Крім цього, в мережі виявлено інтерв'ю льотчика російським журналістам, які вказали його як "командира провідного Мі-24".

Командир ланки майор Роман Грович

Льотчик народився 16 лютого 1974 року в місті Кобрин Брестської області в Білорусі та проживав до початку повномасштабної війни в місті Ростов-на-Дону. У 1995 році закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище. На сторінці в соцмережі можна побачити фото значка "льотчик-снайпер", сімейні знімки та фотографії з однокурсниками.

Якийсь час майор служив у Вірменії на російській базі "Еребуні". Одружений із Ольгою Грович-Любич, їхній син також пішов у льотну академію. Розслідувачі звернули увагу на той факт, що в друзів дружини російського військового є кілька родичів із Вінницької області.

Штурман-оператор майор Кобець Роман Станіславович

У соцмережах зазначено, що льотчик народився 11 лютого 1981 року в Чернігівці Приморського краю. Розслідувачі повідомили, що перша згадка про Кобця в ЗМІ датована ще 2004 роком — у статті із заголовком "Така в них робота". Вже 2006 року його ім'я з'явилося в матеріалі, присвяченому конкурсу "Авіадартс" — військовий брав участь у ньому на вертольоті Ка-52. Там само йдеться про те, що Кобець проходив службу в Чернігівці. У 2016 році він давав інтерв'ю журналістам і потрапив на сторінки сайту VPK. За участь у війні проти України Кобця подали на звання Героя Росії.

Нагадаємо, нещодавно в районі Ізюма Харківської області українські сили протиповітряної оборони збили російський бомбардувальник Су-34 та взяли в полон льотчика.

Раніше ми писали, що Збройні сили України знищили російського пілота, який бомбив Сирію та Грузію.