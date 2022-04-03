Льотчика затримано: українські військові збили російський Су-34 поблизу Ізюму (відео)

Після влучення ракети по бомбардувальнику він одразу спалахнув і впав поблизу населеного пункту.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Поблизу Ізюму (Харківська область) сили ППО збили російський бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє АрміяInform.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вказується, що сили протиповітряної оборони збили Су-34 на Ізюмському напрямку, де відбуваються тяжкі бої між ЗС РФ та ЗСУ. Після влучення ракети по літаку, він відразу загорівся і впав у районі населеного пункту. Пілота вдалося захопити в полон, незважаючи на спробу евакуації вертольотами.

[ + – ] Момент знищення літака

Вартість одного Су-35 становить приблизно 36 млн. доларів. За даними Генштабу ЗСУ, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, військові збили 143 літаки та 134 вертольоти російських військ.

Також після збиття літака було опубліковано радіоперехоплення, в якому ЗС РФ з'ясовують, який борт підбили.

"Горить, горить, повністю горить, блін", — каже один із голосів на відео.

[ + – ] Катапульта льотчика

Радник голови МВС Антон Геращенко також опублікував фото затриманого льотчика, проте подробиці щодо його особи вкажуть пізніше.

[ + – ] Затриманий льотчик

Нагадаємо, за даними Пентагону, ЗС РФ можуть завдавати нових ударів по Україні. Цілями стануть Ізюм, Київ та Чернігів.

30 березня стало відомо, що депутат від ОПЗЖ завів війська РФ до Ізюму. Місто опинилося під тимчасовою окупацією російських військ.